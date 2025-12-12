汪汪隊立大功！ 毒販「毒藏土內」 牠嗅出加碼幫挖土

嫌犯將毒品藏在高雄觀音山附近的一處公園，當地人煙稀少，請緝毒犬來支援，聞到毒品以外還會自己挖出（圖／TVBS）

高雄警方日前偵破一件毒品案，毒販跟買家先利用網路下單交易，隨即將毒品藏匿在高雄觀音山附近的一處公園，而毒販將毒品藏在土內，發送經緯度的簡訊給民眾，讓民眾花一筆錢，還能增加體驗，這次警方也特別申請名叫可樂的緝毒犬前來支援，20多處毒品藏匿點，通通被牠找到，立下大功。

嫌犯將毒品藏在高雄觀音山附近的一處公園，當地人煙稀少，請緝毒犬來支援，聞到毒品以外還會自己挖出（圖／TVBS）

警方接獲民眾檢舉，揭露陳姓嫌犯透過通訊軟體進行毒品交易，以獨特的方式讓買家在付款後自行前往指定地點挖掘毒品，既達到「死轉手」的目的，又為買家提供挖寶體驗。偵六隊長羅時強表示，嫌犯選擇在人煙稀少的高雄觀音山附近公園設置多達20多個藏毒點，數量之多連嫌犯自己都記不清位置。

廣告 廣告

毒販跟買家先網路交易，再將毒品藏匿在高雄觀音山附近的一處公園的土內，20多處毒品藏匿點，通通被緝毒犬找到（圖／TVBS）

面對眾多藏匿點，警方向保三總隊申請緝毒犬支援。2年半工作經驗的可樂不僅能精準偵測毒品位置，還會主動挖掘土壤取出證物，成為破案關鍵。羅時強指出，在可樂的協助下，他們在公園內查獲多處大麻煙彈等毒品，案件已移送高雄地檢署指揮偵辦。

警方模擬可樂緝毒的實際狀況，在箱子內把毒品藏匿在裡面，機敏的可樂，一下就嗅出不尋常的味道，坐下後示警（圖／TVBS）

警方也展示了可樂緝毒的實際工作情況，在模擬測試中，可樂能迅速嗅出藏在箱子內的毒品，並坐下示警。這隻聰明活潑、精力旺盛的緝毒犬，憑藉專業訓練與天生敏銳的嗅覺，成功協助警方完成任務。為感謝可樂的傑出表現，警方特別提供加菜金作為獎勵，感謝這位四腳夥伴的大力支援。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

獨／8旬翁往機車停等區撞 老夫妻成「夾心餅」 民眾推車5分鐘合力救

台南豪宅藏30公斤毒！越南移工白天上班 晚間搖身變製毒員工

賓賓哥校園演講中突喊卡！校長怒：沒授權抖音直播

母親面前砍死姊！爭家產揮刀 回過神懊悔

