汪汪隊立大功！藥頭藏200多支大麻煙彈 高雄檢警出動緝毒犬「可樂」破案

保三4歲半緝毒犬「可樂」助警破獲毒品案。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓藥頭(28歲)為逃避警方緝毒，採用公園埋毒手法販毒，再告知買家埋毒經緯度，涉嫌在仁武區某公園藏200多支大麻煙彈，甚至藏到忘了位置，高市刑大動用保三總隊的緝毒犬「可樂」上陣嗅聞才破獲。

刑大今(12)日召開緝毒破案記者會，指緝毒專責隊偵六隊於日前接獲檢舉，指陳男涉嫌從事販毒，利用吸毒者通訊軟體下單付款後，告知毒品埋藏的經緯度，讓藥腳自行去挖掘，藉以逃避警方查緝，而且還增加藥腳挖寶樂趣。

刑大立即聯合仁武分局共組專案小組，經多時蒐證事證明確後，逮捕陳嫌訊問，因藥腳指證歷歷，陳嫌坦承公園埋毒，但堅稱已忘記藏埋公園的何處。

刑大大隊長鄢志豪為達成挖掘效率及精準度，立即聯手保三總隊出動緝毒犬，由4歲半的保三緝毒犬「可樂」擔起嗅毒尋毒任務，果然讓埋在土裡的大麻煙彈無所遁形。

警方查扣200多支大麻煙彈及鏟子1把，據調查，陳男在高雄、台南等地多處地點埋包，已經忘記確切埋包地點，全案移送陳姓犯嫌至高雄地方檢察署偵辦及建請羈押，並經高雄地方法院裁定羈押禁見。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高市刑大查獲200多支大麻煙彈，埋包藏於公園土裡。(記者黃良傑攝)

警方查扣埋毒鏟子一把。(記者黃良傑攝)

高市刑大查獲200多支大麻煙彈。(記者黃良傑攝)

