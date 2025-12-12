「汪汪隊」畢業 農業部首辦退役犬表揚 將推儲糧計畫

執勤犬是政府在執行國家安全、社會治安、邊境檢疫、國防與災害搜救等任務中的可靠戰友。為守護動物福祉，農業部今天(12日)首次舉行退役犬表揚活動。農業部長陳駿季表示，未來希望推動執勤犬的「儲糧計畫」，讓執勤犬退役後無後顧之憂，領養人也能減輕經濟負擔。

政府部門執勤犬包括檢疫、緝毒、搜救、國防軍、偵搜以及警犬等，在邊境檢疫、國防任務與災害搜救等任務中守護人民和國家，是政府最可靠的戰友。

今年有28隻政府執勤犬退役，農業部在成立動物保護司後，強調守護動物福祉，首次舉辦退役犬表揚活動，除了頒發退役犬獎章外，還特別準備「退役犬大禮包」，透過民間企業贊助，大禮包中有高熟齡犬飼料、保健品、零食、玩具與背包等，希望讓這些為國家奉獻的犬隻感受到榮耀與關懷。

農業部長陳駿季表示，從今年9月2日開始，台灣創亞洲先例，將現役政府部門執勤犬264隻全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。像是在花蓮馬太鞍溪堰塞湖的搜救工作，犬隻完成任務後的必要性檢查或醫療都在保險範圍，以保障犬隻健康。

陳駿季也進一步指出，在農業部規劃的「退役犬照護方案」中，接下來除了推動執勤犬的定期健康檢查，也希望有「儲糧計畫」，讓執勤犬退役後無後顧之憂，領養人也能減輕經濟負擔。陳駿季說：『(原音)我希望能夠開始推動狗狗退休的儲糧計畫，因為就仿照我們農民一樣，就是說在工作的期間，我們就開始準備，牠退休以後的一個「儲糧計畫」， 那「儲糧計畫」我們會跟更多的社會企業一起合作，發揮ESG的精神，讓這些執勤犬退休後沒有後顧之憂，特別是領養人在領養過程中也沒有太多的經濟負擔。』

9歲的Xylon是一隻緝毒犬，退休後和領養人在台南一起生活。領養人吳小姐表示，為了領養退役犬，她等了1年，Xylon在半年前來到家中，家裏的2個孩子都非常開心，有了犬隻陪伴，生活更加多彩多姿，未來她也會好好照顧Xylon到終老。