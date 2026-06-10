汪浩也被美方「破格接待」！牛津國關博士酸中天快訊：我35年前去艾森豪總統圖書館也免門票

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中天新聞以「鄭麗文獲美方破格接待」為題發出快訊，宣稱鄭麗文訪美受到特殊待遇，引發討論。英國牛津大學國際關係博士汪浩今（10）日在臉書發文反酸，自己35年前準備博士論文時，也曾到美國艾森豪總統圖書館查閱檔案，每天都去，連去三週，而且「還不用買門票」。

汪浩寫道，他當年為了博士論文研究，曾前往艾森豪總統圖書館看檔案，「每天去，去了三週，還不用買門票」，不像鄭麗文進甘迺迪總統圖書館還要買門票。汪浩最後幽默補上一句：「我也是被美方破格接待的哦！」

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這篇臉書貼文的重點，不只是酸中天標題誇大，而是點出一個基本常識：美國總統圖書館本來就是重要研究機構與公共檔案場域，學者、研究者、訪客進入參觀或查閱資料，並不等於美方給予政治人物「破格接待」。

中天新聞報導截圖顯示，其標題寫著「快訊／鄭麗文獲美方破格接待！」並標註照片由國民黨提供。畫面中，鄭麗文與同行人士在美國總統相關場館前合影，但汪浩用自身博士研究經驗反問，若只是進入總統圖書館參訪、合照，就被包裝成「破格接待」，那麼他當年連續三週進出艾森豪總統圖書館查檔，豈不是也可算作「破格接待」。

汪浩這則貼文迅速引發網友共鳴，原因在於它把政治宣傳常見的語言膨脹打回現實：總統圖書館不是白宮橢圓形辦公室，參觀場館不是外交突破，合照也不等於官方背書。

在台灣政治新聞中，訪美行程常被包裝成「高規格」「破格」「美方重視」，但真正值得檢驗的是會見層級、出席者身分、是否有官方公開紀錄、是否進入政策決策場域，以及美方是否釋出正式訊號。若只是以參訪公共機構、入館合影、政黨自行提供照片作為「破格接待」證據，反而容易暴露宣傳大於實質。

汪浩用一句「我也是被美方破格接待」點破整場荒謬，也讓這則中天快訊從原本想營造的外交光環，變成一場被學者用親身經驗拆解的政治話術示範。

（圖片來源：AI示意圖）

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