汪浩酸北京「玻璃心碎滿地」 高市早苗.林信義APEC互動恐掀外交戰

高市1日於社群平台X發文指出，她在APEC領袖會議期間與林信義先生見面，期盼日台實務合作持續深化。 圖/取自高市早苗 @takaichi_sanae社群平台X

作家汪浩今（2）日在臉書發文指出，日本首相高市早苗於APEC峰會場邊與台灣領袖代表林信義短暫寒暄、合影並談及合作，原是國際外交中再正常不過的互動，卻瞬間引爆中國不滿。他形容，北京宛如「玻璃心碎滿地」，中國外交部立刻化身「被踩到尾巴的戰狼」，急忙發表聲明，痛批日本違背「一中原則」，甚至搬出「抗日戰爭八十週年」作為歷史訴求，語氣彷彿時光倒回1930年代。

汪浩直言，中共真正憂慮的並非誰觸碰所謂「原則」，而是台灣與國際社會往來逐漸走向常態化。他指出，當東京與台北能以正常夥伴身份對話，北京多年封鎖台灣的外交策略便顯得失效。「中國一邊以『紅線』、『內政問題』恐嚇他國，一邊卻藏不住內心的焦慮與妒意——焦慮川普不讓習近平壟斷台灣議題，妒忌日本敢公開稱台灣是『珍貴的朋友』，更妒忌台灣能堂堂出現在國際鏡頭前。」

據了解，高市早苗與林信義的交流內容涉及供應鏈合作、防災機制、科技與人文交流等實務議題，基調理性務實。相較之下，中國外交部聲明措辭酸溜溜、火藥味十足，顯得格外失衡。汪浩表示，台日之間的互動，是民主國家正常交往的體現；反觀北京仍執著於政治口號與外交恫嚇，只凸顯缺乏自信。

「台灣就是台灣。」汪浩強調，一張合照就能讓北京震怒，說明脆弱的不是國際現實，而是極權體制的玻璃心。

相關言論也引發網友熱議，留言狠酸：「建議北京立刻和日本斷交，以後中國外交部就不用天天炸鍋了」、「對北京來說，不利自己的都是『歷史文件』，對外國而言，跟中國簽的卻是政治文件」、「磁器易碎不是沒有原因，因為英文就叫 china」。

