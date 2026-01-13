▲明日台灣變昨日伊朗？汪潔民轟國民黨毀憲亂政：別把子孫送進火堆。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 針對近日政治亂象與國會修法爭議，時事評論員汪潔民在臉書發文，痛批國民黨「毀憲亂政」，指稱這樣的操作正一步步走向「立法院凌駕五院、威逼總統」的局面，更以伊朗歷史為例，呼籲台灣社會必須高度警覺，「民主到底是為了什麼？」

汪潔民回顧伊朗歷史，40多年前一群熱愛自由民主的年輕人走上街頭，迫使巴勒維王朝下台，滿懷理想地建立他們心目中的新伊朗。40年後歷史卻殘酷重演，如今同樣是熱愛自由的年輕世代再度上街抗議，對抗的卻是由父母、祖父母那一代親手建立的獨裁政權。他沉痛表示，這場抗爭至今已造成粗估超過6000人死亡，實際犧牲人數恐怕更多，「曾經被稱為中東明珠的伊朗，最終卻成為下一代被送進獨裁深淵的國家。」

汪潔民話鋒一轉，將矛頭直指台灣當前政治現況，質疑部分藍營支持者與政治勢力，是否正一步步重蹈伊朗47年前的覆轍。他點名「客家藍、外省藍、台北藍、科技白」，質問這些選民是否真的理解，自己所支持的政治選擇，可能帶來的長遠後果。「是不見棺材不掉淚？還是不到黃河心不死？」汪潔民直言，若持續支持國民黨，等同把自己的子孫往火堆裡丟。最後，他直言，若未來台灣持續將選票投給國民黨及其相關政治人物，「明日的台灣，恐怕就是昨日的伊朗。」，呼籲大家要有自覺。

