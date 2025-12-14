汪精衛一手史料書出版 揭露民初政治內幕

時代出版與汪精衛紀念託管會今天(14日)舉辦《汪精衛生平與理念：一手史料重構民國史》平裝書發表會，書中刊載汪精衛的自傳草稿，和私人書信手稿，並揭露當年種種政治內幕，期盼讓世人更加了解這位中國近代史上備受爭議的政治人物。

《汪精衛生平與理念：一手史料重構民國史》發表會14日在台北舉行，出席者包括汪精衛外孫女何重嘉、東華大學歷史學系副教授許育銘、東海大學歷史學系特聘教授丘為君、京劇家陳元正，以及台灣大學戲劇學系名譽教授王安祈等人。

何重嘉表示，這本書是以她的父親何孟恆編撰的《汪精衛．現代中國》為內容基礎，加上汪精衛書信和附錄，時間點從清末到1927年，並記述其已發表的政治寫作和演說。

丘為君指出，書中有三分之一的內容是當年汪精衛女婿何孟恆所彙編，如果沒有這些材料，後來才想要考證與整理，就會是個浩大工程。他也強調，史料只是材料，還要透過詮釋者，讓它跟整個時代連結起來，才會變得有意義。

丘為君：『(原音)我剛剛有問了一下何小姐，我說您父親編輯這個其中的部分大概花了多久？我自己的推測大概恐怕要花5年以上，還有她的父親是一個大學教授，所以他知道做學術的嚴謹性，那考證本身裡面很多史料都是用手寫的，手寫的話你要去查證裡面的資料，這些東西、筆跡，你要能夠辨認真偽。』

許育銘則談到，當一個人身處國家瀕臨崩潰的時代，既有外敵，內部又分裂，手上雖握有權力，但選項極度有限，這時要選擇死守到底？還是尋求妥協？該選擇理想？還是現實？而這正是汪精衛在生命最後階段所面對的困境。

許育銘：『(原音)這有別於以往從外部的角度、間接的史料來觀察汪精衛，這本書的直接史料，讓我們可以理解、看到汪精衛的心路歷程。』

何重嘉說，書中揭露了那時許多政治內幕，包括國民黨改革派人物廖仲愷刺殺案、汪精衛被選任國民政府首任主席、數度引退、中山艦事件、赤化中國等種種關鍵內情，還有汪精衛待人處事的態度，可以讓更多人看見不一樣的汪精衛。(編輯：鍾錦隆)