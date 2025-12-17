汪蘇瀧又爆隱婚生子！「二婚育2孩」工作室火速發聲

汪蘇瀧曾唱紅不少知名歌曲。（圖／翻攝自汪蘇瀧微博）





中國知名歌手汪蘇瀧曾唱紅許多知名歌曲，包括〈有點甜〉、〈就讓這大雨全都落下〉、〈像晴天像雨天〉，日前曾傳出與中國女網紅俊辰熱戀，但雙方皆未回應，豈料，今（17）日爆出他多年前隱婚生子，且已結2次婚，並育有2個小孩。對此，汪蘇瀧工作室稍早也發聲闢謠。

一名網友發文爆料，指稱汪蘇瀧2015就迎來女兒誕生，兩年後又迎來兒子，「現在這個女兒老婆是二婚，04年的江蘇富二代，在美國爾灣出生。」該網友更強調爆料絕對屬實，「我辜負嫂子和他老婆在美國一個月子中心，絕對事實，不怕告」。

汪蘇瀧工作室發聲闢謠。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，「汪蘇瀧 孩子」等關鍵字迅速登上微博熱搜，而汪蘇瀧工作室帳號也迅速曬出相關截圖，並在圖片上方寫下紅色「假」字，簡潔澄清爆料，事實上，汪蘇瀧早在2021年就曾被瞎傳隱婚生子，當時工作室也發出律師函否認。



