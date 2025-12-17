汪蘇瀧爆隱婚生子！女方二婚「10年前生下女兒」公司不忍1字急發聲

記者林汝珊／台北報導

中國男星汪蘇瀧擁有帥氣外型及堅強的歌唱實力，出道多年演唱過許多膾炙人口的經典作品，累積大批死忠粉絲支持。近日卻突然被網友爆料「隱婚生子」，甚至傳出已有一女一子。對此，汪蘇瀧所屬經紀公司也迅速出面澄清。

近日有網友爆料，指稱自家親戚曾與汪蘇瀧「妻子」在美國某月子中心同時坐月子，並稱對方於2015年生下女兒，兩年後再誕下一子，還加碼爆料女方是「二婚」、「江蘇富二代」，甚至強調孩子皆在美國出生，強調是事實，不怕被告。

汪蘇瀧方面1字否認。（圖／翻攝自微博）

消息一出馬上引起熱議，對此，汪蘇瀧官方也於今（17日）火速貼出相關爆料截圖，並直接在圖片上標註斗大的「假」字，嚴正否認所有指控，強調內容純屬不實謠言。

