汪蘇瀧遭爆「隱婚生2孩」掀熱議 工作室火速回應

汪蘇瀧遭爆料「隱婚生子」，工作室發聲澄清。（圖／翻攝自汪蘇瀧Studio 微博）

36歲大陸歌手汪蘇瀧憑藉〈有點甜〉、〈年輪〉等多首代表作走紅歌壇，溫柔嗓音與創作實力深受粉絲喜愛，感情狀態也一向低調。近日網路卻突然瘋傳他「隱婚生子」，爆料者甚至指稱其已有兩名孩子，引發網友熱烈討論，相關話題迅速登上熱搜。

爆料內容指出，汪蘇瀧早在2015年就育有一名女兒，2017年再得一子，妻子則被指是2004年出生的江蘇富二代，孩子目前在美國生活。爆料者還聲稱有親戚「在同個月子中心」可以作證，甚至強調自己「絕對事實，不怕告」，語氣相當強硬，讓不少網友一度信以為真。

對此，汪蘇瀧經紀公司火速出面闢謠，官方帳號直接公開相關爆料貼文截圖，標註一個醒目的紅色「假」字，態度明確否認所有傳聞，強調相關內容純屬不實消息，簡短卻強硬的回應，也立刻引發粉絲轉發聲援。

事實上，這類傳言並非首次出現。據了解，汪蘇瀧工作室早在2021年，就已針對「已結婚5年」、「6年前已生有一女」等說法公開否認，強調藝人並未結婚，更不存在所謂孩子的情況。

如今，不少粉絲在工作室闢謠後，紛紛留言表示支持，直言類似傳聞早已被澄清，「怎麼又拿出來炒」、「不傳謠不信謠， 實力創作歌手沒惹任何人，別再造謠了」、「21年工作室已經發律師聲明辟謠過了，不信謠不傳謠」，也有人呼籲網友理性看待網路爆料，避免以訛傳訛，也有粉絲心疼呼籲給藝人多一點尊重。

