汪蘇瀧10年前就已當爸？被爆「隱婚又再婚育有1女1子」 官方態度曝光
中國創作歌手汪蘇瀧出道多年，憑藉多首熱門歌曲累積高人氣，感情生活一向低調，卻在近日突遭網路爆料指稱早已結婚生子，甚至傳出育有1女1子，引發網友高度關注。相關說法迅速在社群平台擴散，對此，汪蘇瀧方面也第一時間出面澄清。
汪蘇瀧真的結婚生子了嗎？網路爆料內容曝光
近日有網友在社群平台發文，自稱親戚曾與汪蘇瀧「妻子」一同在美國月子中心坐月子，指稱對方於2015年誕下一名女兒，2年後再生下一名兒子，並進一步描述女方背景：「現在這個女兒老婆是二婚，04年的江蘇富二代，在美國爾灣出生。」甚至強調相關內容「不怕被提告」。
貼文曝光後迅速被轉傳，不少網友半信半疑，也有人質疑爆料來源真實性，使話題短時間內衝上熱搜。
經紀公司怎麼回應？官方帳號直接否認
針對外界傳言，汪蘇瀧於今（17日）透過官方帳號公開相關截圖，並在畫面上明確標註「假」字，直指網路流傳內容並非事實，否認所有關於隱婚、生子的說法，態度相當直接。
為何再度被傳隱婚？過去是否發生過類似事件？
事實上，這並非汪蘇瀧首次捲入類似傳聞。早在2021年，網路上就曾出現他「隱婚生子」的說法，當時工作室已發出正式聲明，並以法律途徑回應不實指控。此次再度被點名，也讓不少粉絲直言，希望外界能將焦點回歸作品本身。
更多鏡週刊報導
F4為何無法合體？朱孝天開撕後反被轟「踩到所有人底線」 狄志為點出最大致命傷
「吞8隻死螃蟹」于朦朧之死未解...喬任梁爸驚傳中毒送醫 躺病床虛弱說話！網心疼
酒局施暴丁海寅？南韓影帝趙震雄疑因1事怒潑冰塊 「過往前科全被挖」形象全毀隱退
其他人也在看
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 31
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 25
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 159
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 1
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
李光洙女友李先彬是誰？直率個性超圈粉，私下風格可鹽可甜完全就是寶藏女孩！
李光洙與李先彬（又譯李善彬）於2018年公開承認戀情，至今交往邁入9年，先前在青龍獎典禮上，由李光洙擔任頒獎嘉賓時，導播便將鏡頭take到觀眾席的李先彬，而李先彬沒有害羞閃躲、反倒是俏皮用手比出望遠鏡，表示緊緊盯著台上的男友、奉上滿滿支持，marie claire 美麗佳人 ・ 19 小時前 ・ 4
夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你
41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 4
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 2 小時前 ・ 2
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
江宏傑認了和粿粿「比較少聯絡」 被湊對范姜吐真實想法
李玉璽17日與許允樂閃電登記結婚，同門師兄江宏傑正好今日與温昇豪，一同出席《廚師的迫降：客家廚房2》聯訪。江宏傑恭喜李玉璽遇見對的人，不過自己的感情狀況仍單身中，重心依舊擺在家庭，「不強求。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 2
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 110
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 1 天前 ・ 106
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 2 天前 ・ 1
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 25
胡小禎當眾激吻小男友 前夫李進良發聲了！笑虧：比大谷翔平有「味道」
41歲的胡小禎日前在慶生派對上大方甜吻小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），前夫李進良16日受訪，坦言有看到照片，並說：「感覺就甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
零緋聞被喊爸2／楊宗緯曾想25歲成家當年輕爸 約女星吃素被讚「很會撩」
回顧楊宗緯的早期訪談，他透露一直都計畫25歲能夠成家，然後當個年輕的爸爸；未來最幸福的一件事，就是能跟孩子一起進行各種活動，包括上夜店，或者是被誤認為是自己孩子的哥哥，更能令他開心。說出上述這番話的時候，楊宗緯已經29歲了。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 4