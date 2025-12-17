汪蘇瀧10年前就已當爸？被爆「隱婚又再婚育有1女1子」 官方態度曝光

汪蘇瀧被爆早已結婚生子？官方帳號直接回應。（翻攝自微博）

中國創作歌手汪蘇瀧出道多年，憑藉多首熱門歌曲累積高人氣，感情生活一向低調，卻在近日突遭網路爆料指稱早已結婚生子，甚至傳出育有1女1子，引發網友高度關注。相關說法迅速在社群平台擴散，對此，汪蘇瀧方面也第一時間出面澄清。

汪蘇瀧真的結婚生子了嗎？網路爆料內容曝光

近日有網友在社群平台發文，自稱親戚曾與汪蘇瀧「妻子」一同在美國月子中心坐月子，指稱對方於2015年誕下一名女兒，2年後再生下一名兒子，並進一步描述女方背景：「現在這個女兒老婆是二婚，04年的江蘇富二代，在美國爾灣出生。」甚至強調相關內容「不怕被提告」。

有網友在社群爆料，稱親戚和汪蘇瀧的老婆曾在同一個月子中心。（翻攝自微博）

貼文曝光後迅速被轉傳，不少網友半信半疑，也有人質疑爆料來源真實性，使話題短時間內衝上熱搜。

經紀公司怎麼回應？官方帳號直接否認

針對外界傳言，汪蘇瀧於今（17日）透過官方帳號公開相關截圖，並在畫面上明確標註「假」字，直指網路流傳內容並非事實，否認所有關於隱婚、生子的說法，態度相當直接。

汪蘇瀧在官方帳號直接發文回應謠言。（翻攝自微博）

為何再度被傳隱婚？過去是否發生過類似事件？

事實上，這並非汪蘇瀧首次捲入類似傳聞。早在2021年，網路上就曾出現他「隱婚生子」的說法，當時工作室已發出正式聲明，並以法律途徑回應不實指控。此次再度被點名，也讓不少粉絲直言，希望外界能將焦點回歸作品本身。

