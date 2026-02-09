汰役鋰電池新用途大葉大學獲環境部補助

大葉大學環安系李清華教授發表研發成果。（記者方一成攝）

大葉大學環境與安全工程學系教授李清華執行環境部計畫，攜手恆亮公司董事長林鈺棋及中鐵公司董事長王進益，投入「汰役鋰電池降階測試評估與高值化後端可移動式綠能發電儲能設備之建置開發」研究，相關研發成果今（九）日在環境部「一一四年度資源循環科研創新成果分享會」發表，為循環經濟與淨零轉型注入新能量。

大葉大學環安系教授李清華表示，隨著電動車與儲能設備快速發展，汰役鋰電池數量逐年增加，如何延長其使用價值並降低環境衝擊，已成為資源循環的重要課題。此次執行環境部計畫，以汰役鋰電池降階再利用為核心，結合太陽能與風力發電，研究團隊依序完成汰役鋰電池的收集、電池包拆解、充放電活化測試，並進行可移動式綠能發電與汰役鋰電池儲能設備之規劃設計與建置組裝，成功整合太陽能與風力發電系統，建立具實用性與安全性的儲能設備原型，拓展汰役鋰電池應用。

李清華教授表示，實驗室開發的可移動式太陽能與風力合併發電系統，搭配汰役鋰電池儲能設備，為確保系統安全與穩定性，團隊導入智慧充電與AI安全監控系統，監控電壓、電流、電量與溫度等關鍵參數，並透過Wi-Fi進行即時無線通訊。當溫度超過四十五°C、出現過大電流或短路情況時，系統將自動啟動安全斷電機制，確保設備運作安全，放電則可提供長達十小時的穩定電力輸出，可應用於偏遠缺電地區或緊急狀況用電，減少廢棄鋰電池產生與潛在污染，提升循環經濟價值。