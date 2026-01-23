汰舊換新迎新年! 各大電器通路推超殺優惠吸客
中部中心／綜合報導
年關將至，迎接新居入厝及汰舊換新兩大商機，各大電器通路，祭出不同優惠搶客，有的推出滿額抽免單，有些則是送購物金，也有通路更是推出最高可分48期，各大回饋，來幫民眾省荷包！
叮咚叮咚，客人上門嚕～拿上號碼牌，專人立刻上前1對1介紹家電，迎接農曆新年，許多民眾都會趁著年前汰舊換新，替家裡添購新的家電或3C產品，各大電器通路，推出各種回饋以及疊加優惠，像是燦坤就祭出滿額抽免單，全國電子買指定四大家電送購物金，小蔡電器則推出3年安裝保固、最高還可分期48個月。
幫民眾省荷包!各大電器通路推超殺優惠吸客（圖／民視新聞）
小蔡電器董事長蔡在隆：「分期讓你所有家電除以48買的舒服，所有預算乘以48，用起來也會很舒服，我們其實改善，傳統通路的一些缺點，像傳統電器行可能只有一些商品，有特定的品牌，百貨公司的話，它的周年慶優惠蠻複雜，最後你買到也可能只是9折而已。」
電視、冷氣、冰箱，都能輕鬆分期、入手無壓力，為了迎戰量販店、百貨公司周年慶價格，電器通路，打出超殺優惠，讓民眾能夠，有感省荷包。
民眾：「人家推薦的說這家電器很好，材質價格都很好。」
民眾：「送朋友入厝禮，有在網路上看到，這邊好像蠻齊全，價位也還不錯。」
小蔡電器董事長蔡在隆：「淡季（9-2月）的部分，我們也會給消費者一個福利，就是施工費還可以打八折，消費者也因為這個活動，可以讓冬天夏天比例，盡量取得平衡。」
拚年前商機!小蔡電器祭出超殺優惠.安裝保固（圖／民視新聞）
搶攻汰舊商機，各通路推出高CP值促銷方式，甚至加碼保固，貨比三家不吃虧，省錢同時也要挑最好服務品質。
