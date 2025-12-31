比照土城清水公辦都更案 2處震損社區今公告招商

(記者謝政儒新北報導)新北市危險建築物580專案計畫首件公辦都市更新招商案—「土城清水公辦都更案」已於日前（12/22）完成簽約，為580專案立下重要里程碑。同屬震損紅、黃單的2處危險建築社區—「土城區清水段132地號等12筆土地（土城延吉街）」及「新店區安德段988地號1筆土地（新店大學城）」都市更新事業公開評選實施者招商案，今（30）日正式上網公告，盼延續成功經驗，助社區早日重建。



新北市政府與新北住都中心共同研擬並推動「危險建築物580專案計畫」，針對轄內海砂屋、耐震能力不足及震損紅、黃單等危險建築社區，由住戶自行整合意願，達50%以上即可提出申請；後續由市府及中心投入資源，結合新北都更大聯盟專業技術團隊進行更新方案評估及財務計畫試算。於住戶充分瞭解方案內容後，若同意比例達80%以上，即由中心啟動公辦都更招商程序，公開評選實施者，協助社區加速重建，改善居住環境並提升居住安全。



其中，土城延吉街案基地位於延吉街296巷、延吉街296巷7弄及清水社區公園所圍之部分街廓，與「土城清水公辦都更案」僅一巷之隔，基地面積約476坪，使用分區為第二種住宅區（建蔽率50%、容積率240%）。



新店大學城案基地則位於安忠路以東、安忠路57巷26弄以西及安忠路71巷以北所圍之部分街廓，更新單元為新店區安德段988地號1筆土地，基地面積約1,015坪，屬第三種住宅區（建蔽率50%、容積率280%）。



新北住都中心近日將陸續公布上述2案招商影片及案件簡介資料，內容涵蓋基地區位、規劃重點、招商資格及審查作業期程等資訊，歡迎關注中心官方臉書社群平台。期盼業界加入公辦都更行列，透過公私協力，讓住戶早日入厝新居。