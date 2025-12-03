汶川地震倖存女孩17年後與救命恩人結婚 跨越時光終成眷屬

劉喜美與梁智斌在17年前的地震中結緣，如今攜手步入婚姻。（圖／翻攝自紅網）

大陸四川汶川在2008年發生芮氏規模8.0強震，在廣元市青川縣的廢墟中，年僅10歲的劉喜美被時任解放軍救援人員的梁智斌成功救出。17年後，這段因地震而結下的緣分，竟演變為一段橫跨時光與命運的愛情故事。

汶川地震時，年僅10歲的劉喜美被解放軍戰士梁智斌從廢墟中救出。（圖／翻攝自紅網）

根據《紅網》報導，當年從瓦礫中獲救的那一刻，劉喜美只記得那雙滿是泥土、卻溫暖堅定的手。多年後，這雙手再次牽起她，只不過這次，兩人不再是救援者與受困者，而是決定共度餘生的伴侶。

劉喜美與梁智斌在地震後失去聯繫，直到12年後於湖南長沙街頭意外重逢。當時22歲的劉喜美與家人外出用餐，母親注意到鄰桌一名男子，驚訝表示：「那人身形，怎麼那麼像當年救你的梁戰士？」劉喜美順著目光望去，試探地開口：「梁哥哥？是你嗎？」這突如其來的重逢，讓雙方都難以置信。

「她變化太大了，我當時完全認不出來。」梁智斌坦言。起初他仍將劉喜美視為一位「需要照顧的小妹妹」，也曾因12歲的年齡差距猶豫不決，認為兩人之間可能存在代溝。但劉喜美展現積極主動，不僅經常與他分享生活點滴，還會談論傳統文化。她的溫柔與熱情漸漸走進梁智斌的心，也改變了彼此的關係走向。

最終，劉喜美率先向他告白。雖然兩人曾在交往初期因觀念差異鬧出不少笑話，但他們都願意為彼此磨合與改變。「一開始我真的過不了心裡那道坎，但她讓我明白，這不是報恩，而是真愛。」梁智斌說。

不久前，兩人舉行了一場別具意義的「大漢婚典」，正式成婚。劉喜美感性表示：「如果只是報恩，我們走不到一起。我們是因為愛，才決定共度餘生。」梁智斌則回應：「當年救人是職責，如今愛她是真心，這是完全不同的兩件事。」這段跨越17年的緣分與情感，不僅見證了災難後的希望，也感動無數人心。

