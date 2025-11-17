《決勝時刻：黑色行動7》登Game Pass 首搭AMD FSR新技術光追畫質大升級

《黑色行動7》推出多達30款具有近代未來感的武器，其中更有16款首次在《決勝時刻》系列亮相。圖／動視暴雪提供

Activision 旗下最新射擊遊戲《決勝時刻：黑色行動7》現已正式發行。本作以近代未來科技為背景，帶來全新劇情戰役、多人遊戲模式及系列史上最大的回合制殭屍地圖。遊戲除了登陸 Xbox、PlayStation 與 PC 平台外，也已同步加入 Game Pass Ultimate 及 PC Game Pass 服務。

本作劇情戰役設定於西元2035年，玩家將面對反派勞爾．梅南德茲的回歸，以及全球科技巨頭「公會」帶來的全新挑戰。多人遊戲模式則提供16張經典的6對6地圖，以及2張大型前哨戰地圖。遊戲搭配強化的全向衝刺系統與蹬牆跳，打造更快速緊湊的戰鬥節奏。

殭屍模式方面，本作推出系列史上最大型的回合制地圖「殤燼之地」，其主線任務已於11月15日推出。遊戲也提供多達30款近代未來感武器，其中16款為系列首次亮相。玩家可透過全新的「超頻系統」和「複合特長大師」，自由搭配特長與武器組件。

在技術方面，《決勝時刻：黑色行動7》成為首款支援 AMD FSR Ray Regeneration 技術的遊戲。AMD 宣布，此技術為基於機器學習的即時降噪技術，用於取代傳統降噪方法，能在光線追蹤效果中呈現更清晰的細節並減少偽影。

AMD FSR Ray Regeneration 支援 AMD Radeon RX 9000 系列顯示卡，運用神經網路在執行影像升級與幀生成之前處理光線追蹤反射和陰影，旨在為玩家帶來更沉浸式的電影級視覺效果。



