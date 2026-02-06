決定不副署「眷改條例」 卓榮泰：明顯違反平等原則

卓榮泰表示，為了捍衛憲法的平等原則跟權利分立原則，他本人基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署這次眷改條例的修正。（圖／方萬民攝）

立法院日前三讀修正通過「國軍老舊眷村改建條例」，放寬老舊眷村定義的年份。行政院長卓榮泰今（6）日宣布，立法院這次眷改條例的修正明顯違反平等原則，為捍衛憲法平等原則與權利分立原則，他本人基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不副署這次眷改條例的修正案，並強調，「這是一個重大決定」。

卓榮泰今天出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮前接受媒體提問，針對是否不副署眷改條例，卓榮泰表示，立法院這次針對眷改條例的修正，是完全針對一個特定個案所為的修法動作，明顯違反了平等原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對老舊眷村改進的基金財務也造成負擔，嚴重侵犯行政院依照憲法形成施政計劃，而且編列跟提出預算的專屬權。

卓榮泰強調，為了捍衛憲法的平等原則跟權利分立原則，他本人基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署這次眷改條例的修正，「這是一個重大的決定」。

