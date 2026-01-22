決定好下一任Fed主席？ 川普暗示：心中可能只剩一個人選

美國總統川普。 圖：達志影像／美聯社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國總統川普周三（21日）表示，他尋找新一任聯準會主席的任務已接近尾聲，並暗示他心中已有了人選。

《CNBC》報導指出，人在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇的川普表示，這項遴選工作已近尾聲，候選人一度有 11 人。「我想說，原本剩下 3 個，但現在只剩下 2 個了。而且我可以告訴你，在我看來，可能只剩一個人。」但他仍沒說是誰。

這些候選人名單，包括聯準會前任和現任官員、經濟學家和華爾街投資者。

先前外界普遍認為，最終的候選人包括前聯準會理事沃什（Kevin Warsh）、現任理事沃勒（Christopher Waller）、國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）及貝萊德固定收益主管里德（Rick Reed）。川普透露，最後一位面試的里德「令人印象深刻」，並對所有候選人都給予高度評價。

近日，川普表示，他更希望哈塞特留在國家經濟委員會，這意味著哈塞特很可能已無緣擔任 Fed 主席。財政部長貝森特（Scott Bassent）主導了這次面試。川普曾表示，支持貝森特出任聯準會主席，但周三又表示，「Scott 只想待在原地。」

先前，川普對現任主席鮑爾及其同事進行了猛烈抨擊，去年又加大施壓。這包括對政策制定者進行更多言語攻擊，不但威脅要解僱鮑爾，並試圖解僱庫克（Lisa Cook）。周三稍早，最高法院就總統對該機構的權力舉行了聽證會，討論此事。

鮑爾的聯準會主席任期到今年五月，下一個問題是，他是否會繼續留任兩年，完成剩餘的聯準會理事任期。若他繼續留任，鮑爾將繼續對貨幣政策和利率擁有發言權，這或許能有效抵擋川普試圖乾預聯準會。

不過，川普不在乎鮑爾的決定。「我們只能接受命運的安排，」他說。 「若真的那樣做，我認為他不會過得很幸福。我覺得他會想退出。他做得並不好」；並再批評鮑爾負責的聯準會總部大樓翻修工程，該項目耗資超過 25 億美元。先前，美國司法部已就該項目向鮑爾發出傳票。川普表示，「我花 2,500 萬美元就能做到，而且會比他們現在做的要好得多。」

