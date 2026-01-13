決戰今晚！蔡易餘衝刺嘉義縣長初選 籲鄉親在家顧電話喊「唯一支持」 19

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／嘉義報導

民進黨嘉義縣長黨內初選民調於今（13）日晚間正式開跑，立委蔡易餘把握最後衝刺機會，展開全縣拜票、大掃街。蔡易餘強調，嘉義正處於從傳統農業縣轉型為農工科技大縣的關鍵期，自己將延續現任縣長翁章梁的施政基礎，提出「嘉義黃金10年」願景，透過AI應用創造就業機會；他特別呼籲嘉義鄉親在今晚「顧電話」，堅定表達「唯一支持蔡易餘」。

民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調今日登場，蔡易餘一早展開最後衝刺行程，上午7時前往民雄頭橋工業區站路口向通勤族拜票，隨後站上戰車，前往太保、民雄等鄉鎮掃街拜票，傍晚將持續回到民雄站路口，向鄉親爭取支持。

蔡易餘表示，民進黨中央黨部於上午10時完成抽籤，自己與「嘉義隊」在民調前已做好萬全準備，但最終結果仍需仰賴嘉義縣鄉親的支持與肯定。他呼籲，今晚6時至10時期間請留意來電，因為有3間民調公司，可能會接到2通、甚至3通，請大家顧電話到10點半民調時間結束，接到電話清楚表達「唯一支持蔡易餘」。

談及未來縣政規劃，蔡易餘指出，嘉義縣已正式邁入關鍵轉型期，未來將延續翁章梁所奠定的基礎，打造「嘉義黃金10年」。他提出4大施政方向，包括「以農業為根本、以工業為力頭、以科技為引擎、以觀光為Plus加分」，推動嘉義從傳統農業縣，全面升級為農工科技大縣。

蔡易餘強調，未來將持續強化智慧農業、高值化加工與農產品牌，結合工業區發展與產業升級，同時引進科技與AI應用，創造更多就業機會，並透過觀光與文化加值，帶動18鄉鎮均衡發展，讓嘉義持續前進。

