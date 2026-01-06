決戰倒數 林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺市場初選

立法委員林俊憲今日傍晚深入永康區人潮最密集的尚青黃昏市場掃街拜票，逐攤向鄉親請託，向攤商與採買民眾一一致意，沿途親切互動、傾聽真實心聲。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選進入最後倒數階段，立法委員林俊憲今（6）日傍晚深入永康區人潮最密集的尚青黃昏市場掃街拜票，逐攤向鄉親請託，向攤商與採買民眾一一致意，沿途親切互動、傾聽真實心聲。不少民眾主動表達支持與鼓勵，現場氣氛熱絡，林俊憲也把握初選前的每一分、每一秒，展現全力以赴的決心。

針對永康發展，林俊憲指出，永康是台南人口最多、產業與生活機能最密集的行政區，交通改善、生活圈發展以及青年就業與育兒環境，都是市民最關心的議題。未來將以「永康新都會」為主軸，推動鐵路地下化永康段延伸，改善平交道與陸橋造成的交通瓶頸，並活化地上空間；同時以人為本優化人行環境，加速捷運藍線及公共運輸整體規劃，讓生活更便利、城市更友善。

廣告 廣告

林俊憲也提到，選戰期間獲得前行政院長蘇貞昌與前台南縣長陳唐山公開力挺，是對他多年來為台南打拚的高度肯定，也是一份責任。

林俊憲強調，初選不只是競爭，同時也是是向市民展現準備度的重要時刻，未來將以更高標準推動城市治理，讓永康成為宜居、好行、充滿活力的城市核心。他也懇請鄉親在初選關鍵時刻全力支持，讓這股來自基層的力量，持續推動台南向前。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳亭妃：民調領先對手整年氣勢如虹 鐵馬直播展現堅定勇敢

陳亭妃鐵馬行動深入山區 彰顯12年爭取農水利建設守護農民成果