決戰台中！總統助攻何欣純 藍營江啟臣.楊瓊瓔還在爭

台中市 / 綜合報導

總統賴清德近期頻繁到台中，和黨內重要人士座談，為了下屆台中市長選舉，整合力量，民進黨早確定由立委何欣純參選，基層已經先動起來，反觀國民黨，預計3月底才要民調初選，連台中市長盧秀燕都說太晚了，對此何欣純認為，國民黨誰來選是他們的家務事，但從盧秀燕和黨中央的對話中，只看的出政治算計，而藍營兩強之爭還沒落幕，想參選的江啟臣，再喊話黨中央協調，楊瓊瓔則是老話一句，尊重機制。

總統賴清德低調現身台中，跟黨公職進行不公開座談，代表綠營拚戰2026台中市長的，立委何欣純全程陪同，賴清德光是近一個月就來台中3次，對外展現要拿下台中市的決心，綠營有總統牌全力助攻，反觀國民黨還陷入提名之爭，就連台中市長盧秀燕都喊話，黨中央3月底才辦初選民調「太晚了」，不過盧秀燕的態度卻讓綠營質疑。

廣告 廣告

立委(民)何欣純說：「現在所謂的姐弟之爭，或者是盧市長跟鄭麗文主席的對話，看起來都是在於政黨自身利益的政治算計。」雖然是藍營家務事，何欣純難得重砲，認為選民並不想看政治鬥爭，選戰應該回歸政見，藍營兩強之爭互不相讓，有意參選的立法院副院長江啟臣，抓緊時間爭取支持，聽到盧秀燕喊初選太晚，江啟臣很有同感。

立法院副院長江啟臣說：「到3月底有將近快2個月的時間，所以大家都擔心我們基層跟支持者焦慮，的確時間上是有點晚，這個提名的相關作業其實是越快越好。」

同樣想參選得立委楊瓊瓔則強調，她要的是公平公開的程序，速度快慢不是她的考量點，立委(國)楊瓊瓔說：「當然我也知道說速度固然是很重要，但是公平公正透明公開，能夠讓我們基層市民來了解，我覺得這個是更重要。」

藍綠兩黨瞄準2026台中市長大位，藍營卻在人選卡關，內部矛盾一一浮出檯面，綠營則上下就位力拼翻轉。

原始連結







更多華視新聞報導

台中姐弟之爭！ 楊瓊瓔稱3/25-31民調 江啟臣駁「非共識」

藍營拚台中市長2次協調 江啟臣楊瓊瓔：時間待通知

胡志強力挺江啟臣選台中 楊瓊瓔盼黨中央「提名公平」

