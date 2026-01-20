中部中心／陳仕承、李柏瑾報導

2026決戰台中，綠營全面啟動，總統賴清德，出席防災士培訓活動，大讚立委何欣純，認真打拚第一名，有了總統加持，何欣純更是火力全開，當著市長盧秀燕的面，再攻普發現金直球對決，反觀藍營，陷入姊弟之爭僵局，基層焦慮感大爆發。





決戰台中！賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡

總統賴清德（右二）出席防災士培訓活動大讚何欣純（左一）認真打拚第一名（圖／翻攝畫面）













總統賴清德低調現身台中市，出席防災士培訓活動，民進黨台中市長參選人立委何欣純全程陪同，總統更不忘大讚力挺。綠營瞄準2026台中市長，不只有總統牌全力助攻，何欣純也主動出招，攻勢不斷。台中市議會民進黨黨團幹部交接，何欣純當著市長盧秀燕的面，再追普發現金。

廣告 廣告





決戰台中！賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡

國民黨立委楊瓊瓔（右二）與立法院副院長江啟臣爭接 藍營姐弟之爭人選卡卡（圖／民視新聞）









敏感議題，台下盧秀燕全程面帶微笑，上台致詞話說的婉轉，而藍營有意角逐台中市長提名的立委楊瓊瓔，面對普發現金，四兩撥千斤。藍營女將，低調應戰，全是因為黨內姊弟之爭，協調喬不攏，人選難產，陷入僵局，戰線似乎要拉長。藍營台中市長人選卡關，綠營上下就位，積極備戰，力拼翻轉大台中。





原文出處：決戰台中！賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡

更多民視新聞報導

蔡其昌TeamTaiwan春聯首發逾萬人領 明起全國319處同步供索取

台中市長初選"藍姐弟破裂" 江啟臣:盼1月底人選敲定

藍協調台中參選人破局 何欣純:江啟臣是好人 楊瓊瓔比江啟臣好

