決戰台南初選關鍵時刻 陳亭妃騎行37區力拼擴大民調支持

民進黨立委陳亭妃啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，預計將騎行走訪台南37個行政區，為台南市長黨內初選最後衝刺。（圖／黃耀徵攝）

即將於1月12日至17日進行的民進黨台南市長初選進入關鍵決戰階段，角逐提名的立委陳亭妃今（1）日起至11日展開「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將一路騎遍全市37個行政區，透過實地走訪基層，持續擴大支持基礎，為即將到來的黨內市話民調初選暖身。

隨著初選逼近，立委林俊憲與陳亭妃兩大陣營全面啟動最後衝刺，在有限時間內全力爭取基層與民意支持，盼在關鍵時刻取得優勢，拿下民進黨提名，披上綠袍角逐2026年台南市長寶座。陳亭妃表示，這趟鐵馬行動並非形式，而是她長年堅持的「行動政府」精神延伸，期盼以最踏實的方式，將政策與關心真正帶到人民身邊。

陳亭妃指出，從1月1日到1月11日這段時間別具意義，「11111」象徵她27年來始終苦幹實幹、一步一腳印；此外，不論是媒體公布的多波民調，或團隊內部掌握的內參數據，她都站在領先位置，也讓團隊對這場初選更有信心。

此次鐵馬大串連行動橫跨台南37區，全程導入GPS行程追蹤系統，並透過臉書、YouTube直播，讓鄉親即時掌握行程動態。陳亭妃強調，初選不該靠抹黑與攻擊，她將以「女力市長・鐵馬精神」持續向前，找回人民心中最真實的感動；她也呼籲市民在12、13、14日民調期間「守住電話、守住陳亭妃」，用人民的力量守護台南的未來。

