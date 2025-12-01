決戰境外 五同、旅台票是關鍵

連江縣的選舉結構遠比政黨板塊更複雜，同宗、同姓、同村、同廟、同學是主導馬祖政治風向的核心力量。（本報資料照片）

連江縣長期被視為深藍鐵板一塊，實際上選舉結構遠比政黨板塊更為複雜。前總統蔡英文在民國107年總統大選於馬祖拿下逾1200票、得票率突破20％，創下民進黨在當地的歷史紀錄，綠營也於109年正式成立黨部。但真正左右馬祖選情的仍是深植島上已久的「五同文化」。

「五同」包括同宗、同姓、同村、同廟、同學。馬祖人口少、社群緊密，血緣、地緣與生活圈關係遠比政黨認同更具決定力。候選人若能掌握宗親會、大姓家族或村里系統，就可能拿下壓倒性票數；即便有政黨支持，若與在地關係不深反易引起反彈。這種結構使馬祖的政治生態長期呈現「個人比政黨重要」的特性。

另一方面，馬祖「四鄉五島」的地理與歷史環境，南竿、北竿、西莒、東莒、東引各自擁有不同族群與脈絡，地方仕紳、宗親會、具影響力的家族往往在選舉中扮演關鍵角色，能否取得支持，比起政黨支持背書的影響，宗親家族力量往往才具有關鍵決定性。

值得注意的是，馬祖選舉的勝負也並非完全決定於島內，地方笑稱「決戰境外」，即因旅台鄉親票源早已成為「第二戰場」，不少馬祖鄉親長期定居新北、桃園等地，雖不在島上生活，但選舉時返鄉投票已成默契。候選人跨海拜會、積極經營旅台社群已是候選人的公開祕密。

馬祖的選舉文化從來不是單純藍綠對決，而是傳統社會結構、地方人脈與選舉制度的特殊組合。面對即將到來的115年連江縣長選舉，不論藍綠如何布局，「五同文化」仍是主導馬祖政治風向的核心力量，旅台鄉親的返鄉投票意願，更是牽動全局的最大變數。