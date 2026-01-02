決戰學測常春藤誓師中女中、文華「抬青蕉」

▲學測倒數！台中常春藤高中高三學生到北屯文昌廟祈福，供品氣勢驚人展誠意.（圖／記者金武鳳攝，2026.1.2)

[NOWnews今日新聞] 大學入學學科能力測驗17日起三天舉辦，今年多校採計科目有重大變革，台大、中國醫大、輔大等醫學系，取消採計學測英文科成績，改納社會科成績。倒數最後衝刺階段，台中公、私立學校紛辦祈福活動，台中女中「抬青蕉」、常春滕帶考生到文昌廟拜拜等，皆希望能幫學生加持，緩解緊張情緒。

近三年來，台中女中都會結合冬至舉辦「抬青蕉」祈福儀式，準備青香蕉、柳橙象徵「台清交成」諧音，師長與學生一起「抬起一大串青蕉」許願學測滿級分；文華高中校長黃偉立也特地到南投「抬青蕉」，提供香蕉和全校師分享。

常春藤高中校長沈樹林帶著高三136名考生，到北屯文昌廟祈福誓師，最吸睛的是氣勢驚人的供品陣仗，幾乎「淹沒」了供桌。要讓考生討個好彩頭，供品一籃籃貼滿「金榜題名」、「旗開得勝」、「一舉高中」、「包中金榜」幫考生打氣，現場一片喜氣洋洋的紅色祝願海。

▲常春藤高中學測考生，手持應試文具「筆袋」，大家一起在香爐前三圈「過火」.（圖／記者金武鳳攝，2026.1.2)

沈樹林說，文昌貢品也有吉祥諧音，例如象徵聰明的「蔥」、精打細算的「蒜」、勤奮向學的「芹菜」，「包糕粽（包子、狀元糕、粽子）」三套組，希望能為考生博得好采頭，讓考生感覺最安定的環節是，手持裝滿應試文具的「筆袋」，大家一起在香爐前三圈「過火」加持。

校長沈樹林說，114年開始大學多元入學方案變革複雜，很多考科的時間重新調整，115學年的台灣大學醫學系申請入學，取消採計學測英文科成績，改納社會科，「高分思維」已不再是頂尖大學的保證。

惠文高中校長陳建銘指出，入學方案變革複雜，考生要先針對自己理想的大學校系，掌握申請入學採計哪些科目，台大醫科之外，中國醫大的醫學系、牙醫系、馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系也同步調整採計社會科。

陳建銘說，多數頂尖大學校系採計科目不變，醫學系取消採計英文科，並非不重視英文，而是英文已經是學生普遍的基本能力，全民英檢、多益、托福成績都能當作備審資料，醫學系加強社會領域用意是重視公民素養。

