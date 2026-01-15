決戰府城！陳亭妃初選突圍 謝龍介遞橄欖枝邀簽選戰公約

政治中心／程正邦報導

台南市長選戰正式點燃烽火！民進黨台南市長初選民調結果於今（15）日揭曉，立委陳亭妃在派系夾殺中突圍，成功擊敗賴系大將林俊憲，將代表民進黨挑戰成為府城歷史上首位女性首長。對手國民黨參選人謝龍介隨即展現風度，在臉書發文恭賀這名「可敬的對手」，並公開邀請陳亭妃共同簽署「選戰公約」，強調應打一場遠離光電爭議與網軍抹黑的高格調選戰。

逆風勝出：陳亭妃跨越派系門檻

此次民進黨初選被外界視為「賴系」與「非賴系」的對決。根據最終民調顯示，陳亭妃以大幅領先之姿出線。若以謝龍介為假想敵，陳亭妃獲得高達 60.8% 的支持度，展現出強大的基層實力。謝龍介在恭賀聲中感嘆，陳亭妃這段路走得「真的不容易」，即便對方曾對外表示兩人「不熟」，他仍對這場即將到來的 11 個月選戰充滿期待。

陳亭妃初選突圍，謝龍介遞橄欖枝邀簽選戰公約。（圖／翻攝自謝龍介臉書）

龍介仙出招：五不一減量 力邀公開承諾

為了翻轉台南長期以來的選戰風氣，謝龍介拋出「選戰公約」，並承諾將以白紙黑字具結。他向陳亭妃喊話，希望能達成以下保證：

五不原則：不作假民調、不造謠抹黑、不雇用網軍、不買票賄選、不涉入光電利益。

環境友善：推動看板減量，維持府城市容美觀。

謝龍介特別強調「不涉入光電」的重要性，由於近年來台南光電弊案頻傳，成為市民心中的痛，他希望透過這份公約，讓台南成為優質選戰的標竿，並實現四年前未竟的政黨輪替夢想，贏得「堂堂正正」。

府城變天？國民黨力拼政黨輪替

儘管民調數據顯示民進黨仍具優勢，但謝龍介對支持者喊話，強調國民黨此次不只要贏，更要贏得光明磊落。面對陳亭妃的強勢出線，台南選戰已進入「女力對決傳統戰將」的新局勢。

