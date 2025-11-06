決戰新北？劉和然棚拍準備好了！喊話蘇巧慧

▲新北市副市長劉和然近日進棚拍攝新形象照。（圖／取自劉和然臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選新北市長，同時，現新北市副市長劉和然則進棚拍攝一系列全新形象照，正式為自己升級定裝，不僅展示不同造型風格，也傳遞出他「年輕、專業、準備好了」的明確訊號，似乎有意決戰新北？對此，劉和然表示，新北市團隊創意有活力，拍照是想留下一個紀錄，他也喊話蘇巧慧，希望未來任何中央決策，她都能將人民權益放高於黨意。

根據劉和然團隊表示，劉和然近日的拍攝造型從青春、活力的大學T和專業、幹練的襯衫，到正式、典雅的西裝，以及輕鬆、自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現他多面向的形象。其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，令人眼睛一亮，也讓整組照片多了一份親切與潮流感。



劉和然說：「這不只是拍照，而是一次責任感的展現。我希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，我都以同樣的專業與熱情面對。」從市政幕後走向聚光燈前，劉和然以新世代政治人物的姿態，詮釋專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡。這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示他準備好了，迎接新北的下一個階段。



劉和然也強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變，他說：「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」

