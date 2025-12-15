決戰時刻到了！財劃法是否副署 卓榮泰下午3點30分揭曉

傳出行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法。行政院今天表示，下午3時30分將舉行「捍衛憲政秩序」記者會，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲等人出席。

行政院長卓榮泰。（翻攝自卓榮泰臉書）

朝野針對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案5日遭藍白否決後，財劃法最晚須於今天公告。身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀黨籍立委便當會，達成共識為財劃法是否副署或副署之後不執行，由行政部門決斷。

府院近日密集開會，傳出已拍板財劃法修法將「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理。而賴總統今天上午也與卓榮泰、考試院長周弘憲等人，在總統府進行院際國政茶敘。

行政院發出通知指出，今天下午3時30分舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，包括卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲出席。（中央社）

