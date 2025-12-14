決戰最後1個月！搶高雄市長門票 綠4強全力衝刺

立委林岱樺近日連續走訪宗教行程，包括台灣天壇活動、張良廟祝壽活動及大樹聖保宮參拜。（林岱樺服務處提供）

立委賴瑞隆今天上午前往肉豆公市場掃街，由資深媒體人王瑞德、前立委郭玟成、市議員黃彥毓、李順進、前議員陳致中及議員參選人黃敬雅陪同。（賴瑞隆服務處提供）

高雄市長參選人邱議瑩今（14）日上午前往瑞興市場掃街拜票，與攤商及鄉親親切互動。（邱議瑩服務處提供）

立法委員許智傑昨（13日）天出席前鎮漁港舉辦的「大海開吃」活動，與在地漁民、攤商及市民朋友一同品嚐新鮮海味，現場席開百桌、氣氛熱絡。（許智傑服務處提供）

立委柯志恩（左）昨天受訪表示，等對手確定後再調整步伐，預計明年農曆年後，將陸續發表政見，並展開宮廟的廟口開講。（本報資料照片／洪靖宜攝）

距離民進黨高雄市長初選民調僅剩不到1個月，4名參選人立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺紛紛火力全開，密集走訪基層拚場，賴瑞隆今（14）日勤跑菜市場、下午辦說明會；邱議瑩下午辦座談會，預告將展開車掃。林岱樺近日連續走訪宗教行程、許智傑辦一場場見面會。國民黨方面，柯志恩將等民進黨對手底定後，明年農曆年後展開廟口開講活動，目前仍以勤跑基層為主。

立委林岱樺近日連續走訪宗教行程，包括台灣天壇活動、張良廟祝壽活動及大樹聖保宮參拜。她強調，宗教活動是最貼近民意、最真實反映市民需求的場合，市長不是高高在上的管理者，而要走進巷弄聽見不同聲音，落實「以人為本、市民最大」的核心價值，以市政治理專業帶領高雄穩健前行。

林岱樺表示，近期公布最完整可行的政策願景，三大護國產業、五大區域亮點，真正讓高雄有訂單、賺大錢。在最後衝刺階段，她也以社區廟宇為核心，沿街爭取民眾的支持，第一線接觸民意是自己25年持續不斷的堅持，永遠與市民站在一起。

立委賴瑞隆今天上午前往肉豆公市場掃街，由資深媒體人王瑞德、前立委郭玟成、市議員黃彥毓、李順進、前議員陳致中及議員參選人黃敬雅陪同。這已是王瑞德第20次專程南下力挺，他以媒體人專業觀察肯定賴瑞隆的行政經驗與問政表現，相信能承接歷任市長政績。賴瑞隆強調，自己是「菜市場之子」，深知市場最貼近市民生活，未來將持續走入人群，用一步一腳印的態度回應市民託付。

同樣積極衝刺的還有立委邱議瑩，她透露，周末行程依然滿檔，一早到市場、參加壘球比賽，下午還有「傾聽 共贏」座談會等活動，並規畫將車隊掃街。邱議瑩表示，最後1個月要盡全力多跑行程、多掃市場，感謝市民鼓勵讓她更有信心一起贏到終點。

立委許智傑則信心滿滿表示，愈接近初選感覺愈好，市民支持度與互動度愈來愈高，會繼續勤走基層，深入民間的市民見面會將一場接一場舉辦，初選剩最後1個月，「我有信心繼續拚、戰戰兢兢直到最後，贏得勝利」。

柯志恩昨天受訪表示，等對手確定後再調整步伐，預計明年農曆年後，將陸續發表政見，並展開宮廟的廟口開講，她認為對手不弱，自己也頗強，相信有議員基層里長力挺下，會贏得最後勝利。

