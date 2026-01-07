決戰民進黨高雄市長初選! 議員掛聯名看板挺賴瑞隆

南部中心／綜合報導

民進黨高雄市長黨內初選進入關鍵階段，議長康裕成與議員黃彥毓、湯詠瑜等多位議員，陸續在高雄各地掛起和參選人賴瑞隆的聯名看板，展現高雄隊團結一心、全力衝刺的氣勢。

民進黨議員陸續在高雄各地掛起和賴瑞隆的聯名看板，展現高雄隊團結一心、全力衝刺的氣勢。（圖／民視新聞）立委賴瑞隆站上路口向騎士、向駕駛揮手道早安，站完路口後又徒步在市場掃街，緊握攤商的手傾聽需求，隨後馬上登上宣傳車，穿梭大街小巷。把握民調進行前最後時刻爭取選民支持，賴瑞隆身邊還可以看到黨內同志全力支持的身影，議長康裕成，和議員黃彥毓、湯詠瑜等多位議員，也陸續在高雄各地掛起和賴瑞隆的聯名看板，展現高雄隊團結一心、全力衝刺的氣勢。賴瑞隆說，我們也跟八位在地議員來合掛看板，透過在地議員深入地方的建設發展，我們也提出共同的願景，也希望初選順利來過關，爭取市民支持。

有著十年市政、十年立委的全方面經驗，賴瑞隆的優質表現，讓議員們紛紛站出來聯合力挺。（圖／民視新聞）

初選最後一週，賴瑞隆一步一腳印，踏遍高雄各區。有著十年市政、十年立委的全方面經驗，優質表現讓議員們紛紛站出來，聯合力挺。高雄市議員黃彥毓說，賴瑞隆委員有十年行政經驗，又是立委，他立委任內全部都是公督盟評鑑第一名，大概創紀錄了這麼優秀的人才，我們做聯合看板就是要給他推薦。高雄市議員湯詠瑜表示，黃色小鴨的IP經濟還有演唱會經濟，立委賴瑞隆也都是非常重要的推手。

承接陳其邁、陳菊、謝長廷三位市長打下的厚實基礎，賴瑞隆要以最強母雞之姿，誓言成為"高雄第四棒"，成為持續讓高雄展翅高飛的領航者。

