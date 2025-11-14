《決戰異世界》凱特貝琴薩女兒遭綁架！闖SM俱樂部被上銬玩弄
《F1電影》團隊打造動作鉅片《限時營救》（Lioness），由《決戰異世界》動作女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）主演，故事描述艾達（凱特貝琴薩 飾）的8歲女兒遭到綁架，她過去所率領的特種部隊的成員們因此再度聚首，為了在12小時內籌措到高額贖金，他們決定把倫敦變成戰場。
凱特貝琴薩為救遭綁架女兒，闖SM俱樂部上演女女情慾戲。（圖／車庫娛樂）
英國女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）曾經演過《決戰異世界》、《珍珠港》等知名電影，這次她在《限時營救》飾演女兒遭到綁架的前特種部隊首領「艾達」。為了請全倫敦消息最靈通的情報頭子「席亞」協助她，艾達前往席亞開設的SM俱樂部，沒想到席亞提出的交換條件，竟然是要艾達把自己銬起來。艾達只能選擇接受，並任由席亞玩弄自己。席亞也在片中感嘆：「最難搞的人竟然被我馴服了！」雖然凱特貝琴薩出道超過30年，這樣的女女情慾戲對她應該仍然是一大挑戰！
凱特貝琴薩（左）的媽媽茱蒂洛到《限時營救》片場探班。（圖／翻攝自凱特貝琴薩IG）
凱特貝琴薩的媽媽茱蒂洛（Judy Loe）今年7月因為癌症過世，享壽78歲。凱特貝琴薩近期在IG貼出一系列媽媽生前來《限時營救》片場探班的照片，並感謝劇組對她的照顧：「不僅演員和劇組人員很優秀，這也是我媽媽來探班的最後一部電影，天啊他們根本把她當成女王對待。他們支持我晚上照顧她、白天拍片，這對我來說非常辛苦。謝謝你們，我永遠不會忘記這份恩情。」
《限時營救》導演詹姆斯努恩（James Nunn）有豐富的動作片執導經驗，他對本片的劇本讚不絕口：「當我第一次讀到《限時營救》的劇本時，吸引我的不光只有動作場面跟黑色幽默，還有裡面的角色。這是關於艾達的故事，一個母親為了拯救她的女兒，而被迫重拾她過去的暴力技能。」他表示，自己的目標是讓《限時營救》充滿沉浸感，讓觀眾彷彿置身於戰鬥現場，體會角色做出的每個抉擇，「我希望觀眾不只能感受到腎上腺素，還能感受到到他們所付出的代價。」
《限時營救》編劇迪迪（Dee Dee）表示，他希望能寫出一部自己想看的電影：「你可以思考隱藏在表面底下的深層議題，你也可以單純坐下來享受娛樂——或是兩者兼具！」他坦言，現在的大環境要把一部劇本拍成電影很不容易，能請到凱特貝琴薩飾演女主角艾達，對他而言根本是「美夢成真」！《限時營救》11月28日全台大銀幕上映。
