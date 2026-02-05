決戰貓咪日 你必知的超商大戰流量密碼

財經中心／廖珪如報導

零售龍頭7-11推出貓之日活動。（圖／翻攝7-11官方粉專）

台灣貓奴近期被兩大超商「貓之日」活動「病毒式」散播，由於 2 月 22 日日語發音與貓叫聲 nyan（ニャン）相似，熱度甚至壓過情人節。7-ELEVEN 攜手日本超人氣插畫「mofusand 貓福珊迪」，自 2 月 4 日起推出超過 10 款聯名商品，涵蓋甜點、手搖飲到寵物用品。最受矚目的是 2 月 20 日至 22 日限時三天，購買指定商品時收銀機將發出「喵～」的驚喜叫聲。全家超商則看準「陪伴商機」，將經典熱狗變身為「熱貓」，並推出抽價值 15 萬元「黃金熱貓」活動。此外，全家更打造「巷口不打烊的寵物店」，提供寵物商品折扣與集章兌換造型周邊，甚至能讓貓主子穿上全家制服，成功引發社群瘋傳。

數據驅動貓咪日行銷：美國養貓戶數激增 23% 的背後邏輯

事實上，行銷決戰「貓咪日」具有深厚的數據依據。美國寵物產品協會（APPA）於 2025 年 6 月發布的最新《Dog & Cat Report》權威報告顯示，美國寵物市場正迎來結構性變遷。2024 年美國養貓戶數從 4,000 萬戶激增至 4,900 萬戶，漲幅高達 23%。這份基於國家寵物擁有者調查（National Pet Owners Survey）的研究揭示，零售商正利用這股趨勢重塑行銷邏輯。數據顯示，貓主人在消費行為上展現極高的擴散潛力，其中貓主題商品的購買比例達 34%，較 2018 年大幅成長 89%，顯見「貓咪」已成為零售業轉型的重要抓手。

Z 世代與男性客群崛起：數位化與社群分享成行銷關鍵

APPA 報告特別強調，Z 世代與千禧世代男性正成為養貓的新興核心客群。這群消費者的特性在於偏好數位化互動，且極度重視社群分享。這也解釋了為何台灣超商透過「收銀機發聲」或「貓咪店員制服」等具備社群傳播力的創意（Viral Marketing），能精準擊中現代貓奴的痛點。對於零售商而言，這不再只是單純的商品買賣，而是一場透過數據洞察，將「貓咪熱愛」轉化為品牌忠誠度與數位流量的結構性變革。

全家超商推出貓之日活動。（圖／翻攝全家官方粉專）

慶祝文化與擬人化趨勢：零售通路的「儀式感」商機

在零售通路轉型方面，掌握「慶祝文化」已成為獲取高毛利的關鍵。報告數據指出，貓主人為寵物舉辦生日或節慶派對（Holiday/Birthday parties for cats）的比例激增 250%。這促使大型超商與零售通路不再僅滿足於基本飼料供應，轉而導入具備「儀式感」的商品，如貓咪專用節慶裝飾、精緻禮盒及派對用品，以滿足飼主將寵物「擬人化」的社交與情感需求。同時，利用貓咪在數位社群中的「病毒王」特質，零售商正透過 TikTok 與 Instagram 等平台，利用「貓系視覺」提升廣告曝光，並成功將線上熱度轉化為實體店鋪的到店客流量。

寵物網紅建立真誠感：品牌溝通的信任升級策略

根據 2025 年《Journal of Advertising Research》相關研究，寵物網紅的平均互動率達 5%，遠高於人類網紅的 1-3%。零售通路在行銷中導入寵物網紅，正是利用其被消費者視為更「真誠（Sincerity）」的特性來建立品牌信任感，進而提升購買意願。總結 APPA 2025 報告，貓咪在數位與實體零售中的影響力正迅速擴大。對於零售業者而言，行銷重心應從傳統的功能性訴求，全面轉向「慶祝文化」與「社群分享」。

