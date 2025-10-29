決戰雙十一！ 專家：物美價廉.物流效率成搶客關鍵
台北市 / 綜合報導
台灣電商坪台競爭激烈，就快到雙十一購物節檔期，國內業者摩拳擦掌，推優惠希望能吸引目光，不過專家說，除了物美價廉，物流的效率也是搶客的關鍵，網家超速配服務主打限定地區，下單9小時就到貨。蝦皮則推環保無包裝服務，不需逐件包裝提高效率。全家則攜手全球電商龍頭亞馬遜，推「跨境物流」服務，希望能幫助中小型賣家拓展銷售管道。
超商店員VS.寄件民眾說：「您好我要寄件，(好)。」超商寄件省時方便，是不少創業青年、斜槓族中小型賣家的出貨好夥伴，為了把市場做大，國內超商宣布，全台4400間店推出「亞馬遜跨境物流」寄件。
賣家曹小姐說：「像有時候寄一些，包裹給海外的朋友，就要去跑郵局，超不方便還要填單，那如果像是一般寄店到店包裹，這麼簡單，當然就是滿無痛的。」
超商門市多，而且全天候營業不受時間限制想寄就寄，而且可以解決以往須報關或稅務申報等繁瑣程序，不過有條件限制，長+寬+高不能超過105公分，寄一些比較大型的包裹可能比較不方便。
預計首波開放北美、日本、歐洲、澳洲、新加坡5大站點，商品直達亞馬遜平台上的三億活躍用戶手中。一個又一個貨箱堆得像小山一樣，即將到來的雙十一，堪稱全年最強消費檔期，業者們摩拳擦掌搶食大餅，各家除了拚優惠，在物流配送上也下足功夫。
全家攜手全球電商龍頭亞馬遜，協助中小型賣家開拓更多元的銷售管道，PChome則攜手7-11提供超速配服務，主打限定地區下單9小時就到貨，應付雙十一大貨量檔期，也不延誤收貨時間。蝦皮則推環保無包裝服務，也就是賣家在出貨時不需要再逐件包裝，更能有效降低一次性包材的使用，讓賣家出貨更快速，同時也能兼顧環保。
台灣電商競爭激烈，除了講求品質配送的效率版圖，更是重中之重。行銷專家胡恒士說：「除了要品質好之外還要便宜，更重要的是你的送貨是要快速，越快速的電商業者，就能夠越得到消費者的青睞。」電商平台戰線，已經從商品延長到物流在比是誰能站得先機。
