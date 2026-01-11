決戰高雄！拚初選出線蹽落去 林岱樺「全新造型」震撼曝光

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選倒數，將自明（12）日晚間起，一連6天進行電話民調，決定由立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺或許智傑，誰能出線代表綠營征戰；而林岱樺今（12）日下午特別剪短頭髮亮麗現身，頂著寒風在鳳山進行大車掃催票。她受訪時表示，新的造型無非是象徵為了高雄，她要更強，而更強的高雄，就由高雄的女兒林岱樺承擔。





今日下午2時30分，林岱樺在高雄五甲龍成宮集合，在鳳山區進行選前衝刺車掃，並於行前短暫接受媒體堵訪。

談及心情，林岱樺說，她現在是「昨日種種，譬如昨日死；今日種種，譬如今日生」，為了高雄，自己要更強，因此懇請各位高雄市民，接到電話民調，請唯一支持讓高雄更強的「高雄女兒林岱樺」。

關於全新造型，林岱樺則指出，為了高雄她要更強，她的決心除了是對這塊土地的熱愛外，也是對高雄未來成為國際城市潛力的信心，她充滿熱情，更會帶領專業的團隊，實現選舉過程中所陳述與報告的政見，這也是她未來擔任高雄市長的承諾。

她強調，「這個造型無非呈現的是，為了高雄，岱樺要更強；更強的高雄，就由我們高雄的女兒林岱樺來承擔」。

針對今日下午車掃起點選擇的原因，林岱樺不諱言，鳳山其實是她政治起步的地方，有著特別的感情，倘若沒有這塊土地的滋養，也不會讓岱樺（能）擔任25年的立委、到現在要來選高雄市長，所以選擇鳳山，無非是對這塊土地深深的感念與承諾。

最後，林岱樺向五甲龍成宮致謝，她說，今天自己非常的福氣，龍成宮今早剛完成主任委員改選，由吳東居接棒，非常感謝先前在鄭振成（前）主委的領導之下，確實讓「天上聖廟」真的成為台灣信仰中心之一，而且是堅定的信仰中心，也把這份改選的福氣帶給高雄市民，願天佑台灣、天佑高雄。





