決戰黃金週末 議員助攻林俊憲 全市動員催出關鍵支持力量

立委林俊憲今日號召25位台南市議員分進合擊、全面動員，於全市同步展開掃街拜票行動，深入市場、路口與人潮聚集處，主打「多點開花」，讓每一位議員都成為林俊憲的分身，逐一向市民問候、請託。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選將於下週一起舉行三天，選戰進入最後決戰階段，黃金週末成為勝負關鍵。立委林俊憲把握倒數衝刺時刻，出奇制勝，今（9）日號召25位台南市議員分進合擊、全面動員，於全市同步展開掃街拜票行動，深入市場、路口與人潮聚集處，主打「多點開花」，讓每一位議員都成為林俊憲的分身，逐一向市民問候、請託，全力催出最後一波支持力量，強化選民記憶點「電話民調，唯一支持林俊憲」。

林俊憲表示，這段時間密集走訪地方宮廟、市場與重要路口，最直接的感受，就是支持的力量正在一點一滴累積，不是來自民調數字，而是來自街頭巷尾的真實互動。無論是市場攤商主動伸手加油，小吃店裡的長輩特地走出來握手鼓勵，甚至有鄉親一見面就分享已經幫忙聯絡、催票的成果，這樣的支持不是一夕之間出現，而是透過長時間且密集地走入地方，並面對面溝通累積而來。當市民在互動中看見他的準備與決心，也更願意把台南交付給他，這正是他認為最真實、也最有力量的支持度來源。

協助掃街拜票的副議長林志展也分享第一線的觀察指出，今天甫踏入市場，民眾就已經蜂擁而上，不少人主動索取面紙、熱情握手，更不斷表達「一定會支持林俊憲」的心聲。他表示，這樣的反應在過去幾次陪同林俊憲拜票的行程中明顯增加，尤其進入關鍵時刻，更能感受到林俊憲的支持度正在明顯往上攀升。

林俊憲指出，目前已有25位市議員、3位立委與他並肩作戰，組成最完整、最具戰力的「台南隊」。再加上前台南縣長陳唐山、市長黃偉哲，以及具備中央治理經驗的護國院長蘇貞昌、前農業部部長陳吉仲等人相繼表態力挺，展現跨世代、跨層級的團結力量，也證明他是目前最能整合台南、帶領城市向前的候選人。

除了黨內前輩與同事的支持，近期林俊憲也獲得極具影響力的網路名人聲援，包括成功大學教授李忠憲、財經政治專家胡采蘋等人皆撰文力挺，從不同領域肯定其政策論述、公共治理能力與長期耕耘地方的實績，進一步擴大社會各界的支持聲量。

林俊憲強調，最後衝刺階段，重點不在於造勢場面有多大，而在於選民是否真正感受到「這個人準備好了」。這段時間，他走遍台南各區，面對不同世代與族群，把政見一項一項說清楚、講明白，不怕重複、不怕選民覺得煩，只擔心市民有沒有聽懂、有沒有機會好好了解他的規劃。他說，只要市民願意給他一個機會，他就有責任、有能力，把台南的每一件事做到更好，帶領城市穩健向前。

