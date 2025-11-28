決戰2026倒數一年！ 「南方問政聯盟」重返街頭拜票

高雄市議會「南方問政聯盟」跨選區、跨世代8成員，共同重返街頭拜票。 圖：南方問政聯盟/提供

[Newtalk新聞] 高雄市議會「南方問政聯盟」自成立以來，來自跨選區、跨世代的成員始終貫徹「在地紮根、專業問政、團隊合作、守護高雄」的四大信念。距離明年市議員大選正好倒數一年的今日，聯盟成員包括市議員簡煥宗、陳慧文、黃文志、黃彥毓、何權峰、湯詠瑜、郭建盟及邱俊憲，共同重返街頭拜票，鄭重宣示南方問政聯盟將以團結一致，全力爭取市民肯定，力拚連任，持續為高雄的城市發展與市民權益而戰。

南方問政聯盟表示，高雄不只是產業重鎮，更是百萬市民安身立命的家園，為了讓高雄持續向前、市民生活更好，南方問政聯盟也鄭重提出「捍衛建設、社會安全、宜居環境、堅守民主」等四大承諾，面對2026大選，南方問政聯盟更強調將堅守「團隊、路線、價值」三大核心，也懇請市民與聯盟成員站在同一陣線，用選票支持認真問政的議員，把這座城市守好、顧好，讓高雄值得更好的政治。

四大承諾包括第一、捍衛建設、堅守紀律：讓高雄穩健前進，反對為了選舉利益而惡意杯葛預算、拖延市政。聯盟將持續監督並支持捷運路網、產業園區、治水韌性及社宅都更等重大建設。主張建設精準到位，預算嚴格把關，財政紀律優先。以專業問政取代政治口水，讓市議會回歸為推動城市進步的戰場，而非作秀的舞台。

第二、織密社會安全網：撐起老幼與勞工的依靠。進步的城市，必須讓「弱勢有人陪、長輩有人顧、孩子有人疼、勞工有人挺」。擴大照顧資源： 增設公托、公幼與社區長照據點，實質減輕年輕家庭負擔。守護基層勞動： 緊盯高風險行業與夜班勞工權益，要求市府落實職災預防與支援。強化社工量能： 爭取增加第一線社工人力與急難救助資源，確保脆弱家庭不被體制遺漏。

第三、打造宜居環境：爭取環境正義與生活尊嚴。高雄長期承擔全國重工業與能源發展的外部成本，高雄不僅要經濟紅利，更要乾淨的空氣與水。嚴懲污染： 對於違法污染與亂倒廢棄物者，支持市府鐵腕執法，絕不寬貸。提升品質： 推動公園綠地、親子空間與運動場館優化，落實區域平權。強化安全： 針對路口交通改善、校園周邊安全及社區防災演練，要求市府全面升級。

第四、堅守民主價值：拒絕抹黑，與高雄站在一起。高雄的進步，在於這座城市是否被公平對待。將持續向中央爭取合理的財政劃分與建設資源，反對任何犧牲高雄發展的政治算計。同時，將致力對抗認知作戰與惡意抹黑，不讓外力與政黨操弄傷害高雄的信任。

