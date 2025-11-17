「決策最終都要館長拍板」 總監吳明鑒凌晨長文回擊：超多辛酸難以言表

即時中心／綜合報導

網紅館長陳之漢遭旗下元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉，指控收取中國資金、逼員工「小偉」與館嫂發生關係等不當行為，雙方隔空交戰多日。吳明鑒今（18）日凌晨再度發出長文回應，表示高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行，他從未擋過其他員工的規劃。他也感嘆，公司草創之初原有3位學習格鬥的師兄弟要合資800萬，「可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

吳明鑒今凌晨在臉書發文指出，公司高級主管的任命事務，都是必須經過館長下決策才會能執行，「我同意的事也得再經過他，這是所有員工都知道的事。」就連蘆洲館提升收益規畫，「這些哪個事務我沒有協助？」最後是館長不滿績效提升過慢才結束，吳明鑒指出，當時很多會議都有紀錄。

吳明鑒也要現在館長口中的現職員工、主管與離開的人捫心自問，「從成立到現在，我最大的程度也只能幫你們的所有問題傳達給館長與之討論，最後拍板的還是館長，因為我不慬健身，所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？」

對於其他員工過去的糾紛，吳明鑒表示自己並不知道，在創立初期大多是由他處理與房東的協調、公司資金的缺口及少部分會計業務，不參與人事決策，後由其他人漸漸接手；之後除了要開新館與各協力廠商聯系外，是真沒有什麼重要的事做，直到2022年林口館清潔問題發生，才被館長拜託出來管理，「所以請陳先生不要又忘記了、不記得了。」

吳明鑒指出，2024年3月才在林口新辦主管會議上，館長叫他不用再管，「就當土地公就好」；接著把分區經理改回原來的一級主管方式，這應該也是有會議記錄。他感嘆，公司草創之初原本有3位當時學習格鬥的師兄弟要一起合資出金800萬與陳之漢合作，「我們出錢配合他說的理念與方式成立蘆洲起家店，可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」





