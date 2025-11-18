「決策最終都要館長拍板」總監稱握會議鐵證 千字文反擊：很多事超辛酸

娛樂中心／施郁韻報導

3位元老級員工出面指控，館長直播反擊，嗆根本是無稽之談，雙方隔空開戰。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

館長（陳之漢）近日被成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，包括稱館長介入人家感情、還有性愛錄影，引起議論。對此，館長直播反擊，嗆根本是無稽之談，雙方隔空開戰。公司總監吳明鑒發出千字長文，強調健身房成立以來，員工的所有問題最後拍板的還是館長，公司草創之初原有3位學習格鬥的師兄弟要合資800萬元，「最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

面對李慶元、吳明鑒與小偉的3位元老級員工指控，館長直播中否認一切，並直言，「你們3個人夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？」

吳明鑒18日凌晨在臉書發文反擊，公司高級主管的任命事務，必須經過館長下決策才會能執行，「我同意的事也得再經過他，這是所有員工都知道的事。」

吳明鑒提到，就連蘆洲館提升收益規畫，「這些哪個事務我沒有協助？」表示當時很多會議都有紀錄，「最後是館長不滿績效提升過慢才結束你的規劃。」

吳明鑒也要館長口中的現職員工、主管與離開的人捫心自問，「從成立到現在，我最大的程度也只能幫你們的所有問題傳達給館長與之討論，最後拍板的還是館長，因為我不慬健身，所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？」

對於其他員工過去的糾紛，吳明鑒表示並不清楚，在創立初期大多是由他處理與房東的協調、公司資金的缺口及少部分會計業務，不參與人事決策，2017、2018年後由其他人漸漸接手；之後除了要開新館與各協力廠商聯系外，是真沒有什麼重要的事做，直到2022年林口館清潔問題發生，才被館長拜託出來管理，「所以請陳先生不要又忘記了、不記得了。」

吳明鑒指出，2024年3月才在林口新辦主管會議上，館長叫他不用再管，「就當土地公就好，能變得如此輕鬆，誰能拒絕？」把分區經理改回原來的一級主管方式，這應該也是有會議記錄。

吳明鑒最後說，公司草創之初原本有3位當時學習格鬥的師兄弟要一起合資出金800萬與陳之漢合作，「我們出錢配合他說的理念與方式成立蘆洲起家店，可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」



