汽修廠竄火！疑車輛自燃 民眾嚇：聞到煙味瞬間起火

起火的是停放未發動的小黃，火勢及時被撲滅，沒有造成傷亡。（圖／東森新聞）





今天凌晨，北市撫遠街上一處鐵皮修車廠發生火警，所幸當時是下班時間，車廠裡沒人，沒有釀成傷亡。

濃濃煙霧壟罩上空，大批消防趕到現場佈起水線，要趕緊控制火勢。起火的是停放未發動的小黃，火勢及時被撲滅，沒有造成傷亡，但路過民眾都嚇傻，遠遠就拍到火舌不斷往上竄。

案發在北市松山區，27號凌晨12點多，撫遠街上一處鐵皮修車廠一樓竄出火光，消防獲報出動23車，共69名人員到場，雖然火勢一度猛烈，但在20分鐘內就被控制。

廣告 廣告

初步了解，是一台停放在裡頭的計程車，突然起火自燃，所幸當時修車廠內沒人，沒有造成傷亡，不過詳細起火原因，等待火調科釐清。

更多東森新聞報導

又是屋內堆雜物！基隆七堵火警 所幸無人受困

補習班凌晨失火竄濃煙 樓上住戶4人嗆傷送醫

快訊／大安區大樓火警 消防救出4人疏散53人

