汽修廠老闆酒駕拒檢撞警被掏槍喝止 下一秒英勇民眾挺身幫壓制

陳男酒駕拒檢逃逸，員警拔槍喝止才肯下車乖乖配合。翻攝畫面

新北市林口昨（29）日晚間下班尖峰時刻，上演一場警匪追逐戲！一名41歲陳姓修車廠老闆酒後駕車返家，被巡邏員警發現疑似酒駕要求下車受檢，未料他竟踩油門拒檢逃逸約1公里，過程中甚至衝撞警方，場面一度險象環生。最終他因卡在車陣動彈不得，遭員警拔槍喝令下車，並在熱心民眾協助下壓制逮捕，酒測值高達0.45mg/L，全案依公共危險與妨害公務罪移送法辦。

據了解，陳男是林口區一家汽修廠老闆，昨晚6時許在廠內喝酒後仍執意自行開車返家。行經麗園路與麗園一街口時，他邊開車邊抽菸，引起巡邏經過的警方注意。員警發現他滿臉通紅、酒味濃厚，遂上前盤查要求受檢，未料陳男心虛踩油門逃逸。

陳男遭拖下車後狼狽遭到壓制，嘴巴不挺喊：我只是要回家。翻攝畫面

警方隨即展開追緝，陳男一度在市區亂竄，行駛約1公里至文化一路一段250號前時，因車潮壅塞被大貨車擋住去路。此時員警喝令「下車！」並掏槍戒備，陳男仍一度掙扎不下車，直到遭警與熱心民眾合力拉下壓制才束手就擒。

現場行車紀錄器拍下整個過程，只見陳男拒檢時意圖衝撞，員警人車倒地險象環生。當時一旁餐廳老闆李秉樺見狀，毫不猶豫衝出店門協助壓制陳男，協助警方將他一隻手拉出上銬。李秉樺事後回憶說：「他直接撞警察，我看不下去，趕快衝去幫忙。」

陳男酒測值高達0.45mg/L，被依公共危險罪移送地檢署。翻攝畫面

警方測得陳男酒測值高達0.45mg/L，明顯超標。陳男辯稱只是「想趕回家沒注意」，但仍被依《刑法》公共危險罪與妨害公務罪移送偵辦。

此外，拒檢逃逸過程中，陳男還涉及多項交通違規，警方將依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項及第9項開罰，恐吃下3萬至12萬元罰鍰、車牌吊扣2年並扣繳牌照，得不償失。

林口分局文化派出所副所長張秉鈞表示，警方執法時陳男不僅拒檢，還衝撞員警，行為極度危險。警方強調：「酒駕零容忍，拒檢只會罪上加罪！」呼籲民眾切勿心存僥倖，以免釀成憾事。



