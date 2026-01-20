汽基廠性平講座 建立正確認知

記者陳彥陵／綜合報導

為提升官兵性別平等觀念，陸軍汽車基地勤務廠日前辦理性別平等專題講座，由廠長徐上校主持，邀請行動性別平等倡議師朱勻安，以「從表情符號到深偽技術—數位性別暴力的演進，你跟上了嗎？」為題實施授課，透過實際案例，說明數位暴力的樣態與演化，並剖析青少年數位原住民面臨的性別困境，以及現實生活權力結構在數位空間中的再現，引導官兵正視網路互動背後可能衍生的性別風險。

課程中，朱勻安強調建構友善數位環境的重要性，並以「積極同意權」作為核心概念，提醒官兵在實體與網路互動中，皆應尊重他人意願與界線。徐廠長表示，透過此次講座，有助官兵建立正確性別觀念與數位素養，落實性別尊重與不歧視原則，進而營造安全、友善且互信的工作環境，凝聚團隊向心，提升整體部隊戰力。

汽基廠辦理性別平等專題講座，建立官兵正確性別意識。（汽基廠提供）