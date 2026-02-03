汽基廠春節連假軍紀宣教 強化行車安全與反詐意識

記者陳彥陵／綜合報導

為確保官兵春節連續假期安全與紀律，陸軍汽車基地勤務廠日前辦理「115年春節連續假期擴大行車安全暨軍紀宣教併危險機工具及小額採購簽證講習」，由廠長徐上校主持，邀請新北市警局三峽分局鶯歌分駐所副所長胡文忠，針對酒駕刑責與實際案例進行分享，提醒官兵遵守交通規則，避免酒後駕車及高風險駕駛行為，確保平安休假、順利返營。

另為強化官兵反詐騙防範觀念，邀偵查隊小隊長楊皓畯實施「識詐宣導」，說明近期常見詐騙手法，並介紹「165打詐儀錶板」及防範金融詐騙「五不原則」，提升官兵辨識詐騙與自我保護能力。

廣告 廣告

徐廠長表示，春節連假期間各項風險增加，要求官兵落實行車安全與財務自律，遵守軍紀規範，共同維護單位紀律與個人安全，度過平安祥和的春節假期。

陸軍汽基廠辦理春節連假軍紀宣教，強化官兵行車安全與反詐意識。（陸軍汽基廠提供）