汽基廠翻修工場家庭日 凝聚向心力

記者陳彥陵／綜合報導

為提升團隊合作精神與實戰應變能力，陸軍汽車基地勤務廠翻修工場日前舉辦家庭日活動。活動特別安排「漆彈競賽」，參賽官兵、眷屬在完善的安全防護及公平競賽規範下，展開一場場結合智慧與體能的精采對決，充分展現漆彈運動的戰術性與團隊合作精神，氣氛熱絡溫馨。

發動機所所長王少校表示，漆彈競賽不僅是一項體能活動，更具備高度實務訓練意義，透過擬真對抗方式，模擬戰場環境，引導官兵在壓力情境下做出正確判斷，進一步培養彼此間的信任基礎與部隊紀律，達成寓教於樂的成效；同時也藉此促進軍民雙向互動，凝聚向心力。

汽基廠翻修工場日前舉辦家庭日，凝聚向心力。（汽基廠提供）