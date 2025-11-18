汽旅昏迷婦人不治 51歲前男友偕友涉藏毒品海洛因

cnews204251118a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名52歲林姓婦人，疑與51歲方姓前男友，一起開車到花蓮旅遊。花蓮縣花蓮警分局表示，昨（17）日下午3時許，轄區豐川派出所接獲報案，林姓婦人在花蓮市1家汽車旅館內，不明原因昏迷，而且很快就沒有了呼吸心跳。員警到場後，發現現場除了方姓前男友，還有1名張姓男子。員警還在屋內起獲毒品海洛因、針頭、不明藥錠、毒品咖啡包及殘渣袋等物。除了將2名男逮回警局偵辦，訊後也依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

花蓮警分局表示，由於婦人送醫後宣告不治，詳細死亡原因，正調查偵辦中。初步調查，婦人與方姓前男友由外地至花蓮遊玩入住汽車旅館。張姓男子為方男友人，2人到花蓮後，才到汽旅會合。2人否認吸毒，也交待不清毒品來源，對於婦人暴斃原因，也一付不知情的樣子。

花蓮警分局呼籲，毒品嚴重危害身心健康，並容易衍生各類犯罪問題。警方對毒品案件，堅持採取零容忍態度，將持續加強掃蕩查緝、追查毒品來源及流向。也呼籲民眾，切勿因一時好奇而沾染毒品，若發現疑似吸食或販賣毒品情事，請立即撥打110或向警方提供線索，共同守護社區安全，營造健康無毒的生活環境。

照片來源：花蓮縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

盼大雨不再成災 新北打造鳳鳴滯洪池預計明年2月底完工

2東亞女子涉九份老街扒竊 檢警24小時再逮跨國扒竊集團

【文章轉載請註明出處】