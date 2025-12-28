汽柴油價格上漲0.4元 終結連2週下跌小確幸

開車族小確幸結束，國內油價終結連2週下跌，今(2025)年最後一次調價以漲升收場。台灣中油公司今(28)天公布，自明(29)天凌晨零時起，汽、柴油價格各上調0.4元，98無鉛汽油漲破30元大關。隨著美國強勁經濟增長，跌破外界眼鏡，以及市場擔憂委內瑞拉和俄羅斯供應中斷風險等因素，帶動國際油價呈現上揚。

本週起，中油92無鉛汽油來到26.8元、95無鉛28.3元、98無鉛30.3元，超級柴油為25.2元。台塑明天凌晨1點後同幅調漲油價，92無鉛汽油26.8元、95+無鉛28.3元，98無鉛30.3元，超級柴油為25元，實際價格以各加油站公告為準。

美國經濟分析局(BEA)公布，2025年第3季GDP年化成長率升至4.3%，美國經濟走出拜登卸任前1季的GDP年化成長率2.4%的陰影，呈現顯著增長，更打破外界唱衰美國打關稅戰勢必影響經濟的預期。

美國將委內瑞拉列為外國恐怖組織，並發動「南方之矛行動」，封鎖所有出入委內瑞拉的受制裁油輪。印度也在美國的要求之下，縮減12月到港的俄羅斯原油採購量，促使國際油價獲得支撐。

截至上週末，紐約西德州中級原油2月期油以每桶56.74美元作收，單週微幅回漲0.14%；倫敦布蘭特2月期油收在62.24美元，全週漲幅達4.29%；阿拉伯杜拜原油報價60.59美元，一週回跌0.18%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升各調漲0.4元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。並依政府調降汽、柴油每公升各2元及1.5元貨物稅，2025年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

