汽柴油價格下跌0.4元 來到近2個月來最便宜

國內油價迎來降價小確幸，車主們可等過了午夜再加油。台灣中油公司今(14)天公布，自明(15)天凌晨零時起，汽、柴油價格各調降0.4元，為近1個月來首度降價。由於美國扣押委內瑞拉油輪影響低於外界預期，且美國成品油供應出現過剩的現象，且原油產量持續增加，壓抑三大國際油價大幅走跌。

本週起油價下跌0.4元，來到近2個月來新低點。其中，中油92無鉛汽油跌至26.8元、95無鉛28.3元、98無鉛30.3元，超級柴油為25.2元。台塑明天凌晨1點後同幅下調油價，92無鉛汽油26.8元、95+無鉛28.3元，98無鉛30.3元，超級柴油為25元，實際價格以各加油站公告為準。

日前美國在委內瑞拉海岸附近扣押一艘油輪，企圖對委內瑞拉領導人馬杜洛施壓，不過此舉並未嚴重影響地緣政治和原油供應。美國能源情報局(EIA)最新統計，截至12月5日汽油庫存增加640萬桶至2.208億桶，包括柴油和取暖油在內的蒸餾油庫存，增加250萬桶至1.168億桶，顯示成品油供應明顯過剩，促使三大國際油價回落。

截至上週末，紐約西德州中級原油1月期油再度跌落在「60美元」大關，以每桶57.44美元作收，單週大幅下滑4.39%；倫敦布蘭特2月期油收在61.12美元，週跌幅4.13%；阿拉伯杜拜原油報價61.2美元，全週重挫5.12%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升各調降0.4元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。並依政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。2025年累計至11月底止，共吸收約64.44億元。

