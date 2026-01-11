汽柴油價格再降0.2元 98無鉛重回「2字頭」

國內油價連2週下滑，台灣中油公司今(11)天公布，自明(12)天凌晨零時起，汽、柴油價格再度調降0.2元，今(2026)年以來累積跌幅達0.4元，98無鉛又見「2字頭」。美國逮補委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，進一步宣布開賣該國石油；而伊朗發生全國示威抗議，美國總統川普開嗆一旦當局進行暴力鎮壓，就會進行打擊行動，致使國際油價連續2週喊漲。

本週起，中油92無鉛汽油下調到26.4元、95無鉛27.9元、98無鉛跌穿「30元」關卡來到29.9元，超級柴油為24.8元。台塑明天凌晨1點後同幅調降油價，92無鉛汽油26.4元、95+無鉛27.9元，98無鉛29.9元，超級柴油為24.6元，實際價格以各加油站公告為準。

繼美國長驅直入逮補委內瑞拉總統馬杜洛夫婦之後，接著兜售部分委國石油，市場樂見該國原油重新回歸國際市場。不過美國的逮捕行動也令各國極權政府繃緊神經，其中伊朗更是爆發全國示威抗議，反對哈米尼的強權統治，更一度傳出伊朗內部一眾高官徹夜潛逃。美國總統川普放話，一旦伊朗政府膽敢暴力鎮壓示威民眾，將面臨嚴重後果，使得國際油價再度收漲。

截至上週末，紐約西德州中級原油2月期油連2週上揚，以每桶59.12美元作收，單週勁升3.14%；倫敦布蘭特3月期油收在63.34美元，週漲幅更達4.26%；阿拉伯杜拜原油升破「60美元」大關，以每桶61.37美元收價，全週揚升2.39%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。並依政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各2元及1.5元)調整國內油價，2025年累計至12月底止，台灣中油共吸收約約64.44億元。

