汽柴油價格只跌不漲！春節期間穩定物價 天然氣、桶裝瓦斯也不漲價

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

農曆春節將至，行政院會今（5）日聽取「115年春節各項整備工作」報告，為穩定民生物價，經濟部宣布2月16日至2月23日春節期間，汽、柴油價格「只跌不漲」。此外，天然氣與桶裝瓦斯於2月皆不漲價，中油直營站的洗車服務亦維持原價，減輕民眾過年負擔。

春節期間，汽、柴油和天然氣等價格「只跌不漲」。（示意圖／Unsplash）

物資供應方面，農業部已積極輔導各大批發市場加強貨源調配，與平常日相比，蔬菜供應量增加31%、水果增加24%、花卉增加140%，毛豬與禽肉等肉類供應也提升7%至24%不等，水產品則增加31%，確保年節需求無虞。台糖公司也承諾小包裝沙拉油及砂糖售價不變，並於蜜鄰超市設置平價專區，穩定提供民生物資。

此外，政府也強化食安與防疫措施。農業部與相關單位持續執行農產品聯合稽查，針對國產茶及牡蠣進行產地標示查核。在邊境防疫方面，鑒於春節是入境高峰，各部會將嚴格防堵非洲豬瘟等疫病，農業部呼籲民眾返台或網購時，切勿違規攜帶境外動植物產品，落實「防疫不打烊」。

行政院長卓榮泰表示，今年春節連假長達9天，政府將以道安、食安、平安、治安及國安等五大面向落實整備工作。卓榮泰特別感謝年節期間堅守崗位的同仁，強調政府將秉持服務不中斷的精神，確保國人能在各項民生物資供應充足且價格穩定的環境下，安心度過春節假期。

