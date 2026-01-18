汽柴油狂漲0.8、0.9元 創下近4年來最大升幅

在國際局勢緊張下，國內油價大幅飆漲，以致98無鉛汽油價格再度升破30元關卡。台灣中油公司今(18)天公布，自明(19)天凌晨零時起，汽、柴油價格各上調0.8元及0.9元。由於伊朗爆發民眾示威遭到強烈鎮壓，外界擔憂美國可能對伊朗採取軍事行動，而美國在逮補委內瑞拉總統馬杜洛夫婦之後，喊出該國原油將重新釋出市場，壓抑國際油價的漲幅。

本週汽、柴油調升0.8、0.9元，創下2022年2月14日以來近4年最大漲幅。中油92無鉛汽油升至27.2元、95無鉛28.7元、98無鉛重回「3字頭」到30.7元，超級柴油更一口氣漲為25.7元。台塑明天凌晨1點後同幅調整油價，92無鉛汽油27.2元、95+無鉛28.7元，98無鉛30.7元，超級柴油為25.5元，實際價格以各加油站公告為準。

伊朗出現民眾反政府示威，當局展開加強鎮壓，儘管美方暫緩軍事動作，市場仍然憂慮會對伊朗採取行動，推升國際油價持續漲升。不過委內瑞拉在總統馬杜洛夫婦遭到美國逮捕後，準備向美國移交多達5,000萬桶受制裁的原油，讓該國原油供應可望回歸到正軌，因而稀釋國際油價的漲勢。

截至上週末，紐約西德州中級原油2月期油連續第3週上揚，以每桶59.44美元作收，來到7週最高點，不過單週僅些微回升0.54%；倫敦布蘭特3月期油收在64.13美元，週漲幅1.25%；阿拉伯杜拜原油重返「60美元」大關，來到62.97美元，全週上揚2.6%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升各上調0.8元及0.9元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。並依政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，2025年累計至12月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

