汽柴油要降價了！ 下周油價降幅曝光

下周油價每公升估降0.2到0.3元。

加油可以再等等，近期國際油價走跌，預估22日、下周一凌晨零點起，國內汽油、柴油每公升零售價有望各調降0.2到0.3元，發油量最大的95無鉛汽油有機會降至28元。

國際油價因俄烏持續推進和平協議下跌，中油累算至12月18日調價指標7D3B周均價為60.47美元，較上周下跌2.08美元；本周新臺幣兌美元匯率31.474元，較上周貶值0.255元。

依中油浮動油價調整機制，不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施，預估下周汽油每公升零售價調降0.2到0.3元，柴油也調降0.2到0.3元，92無鉛汽油來到26.5元或26.6元、95無鉛汽油28元或28.1元、98無鉛汽油30元或30.1元、超級柴油24.9元或25元。

實際調整金額，以21日（日）中午12點，台灣中油全球資訊網暨經濟部網站公布為準。